Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Hüsnü Mahalli gözaltına alındı /13 Aralık 2016 22:10

Gazeteci Hüsnü Mahalli gözaltına alındı

Yurt gazetesi yazarı Hüsnü Mahalli, evinde arama yapılmasının ardından gözaltına alındı.

Erkan Tan'dan Hüsnü Mahalli'ye: Kimin itisin?

Gazeteci-Yazar Hüsnü Mahalli’nin evinin basılıp arama yapıldığı belirtildi. Halk TV’nin haberine göre Cerablus doğumlu ve Yurt gazetesi yazarı Hüsnü Mahalli’nin İstanbul’daki evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

Gözaltı kararını CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter'dan duyurdu.

Yarkadaş’ın açıklaması şöyle:

“Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin evindeyim. Gözaltı işlemi yapılıyor. Biraz sonra sağlık kontrolüne götürülecek. Suçlama Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılama... Hüsnü Mahalli'nin sağlık durumu sıkıntılı... Kullandığı ilaçlar var... Morali gayet iyi…"

A Haber hedef göstermişti

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber kanalında yayımlanan 'Sabah Ajansı' programının sunucusu Erkan Tan, Gazeteci-Yazar Hüsnü Mahalli’yi 'Sen katilin itisin' sözleriyle hedef almıştı.

Hüsnü Mahalli, Twitter’da “Beş Körfez ülkesi 20 aydır Yemen'e saldırıyor ama medyada bir tek haber yok. Suriye ordusu Halep'i teröristlerden temizliyor medyada kıyamet! Libya'da 4 yıldır herkes herkesi boğazlıyor boğazlattırılıyor medyada haber yok. Suriye ordusu Halep'i katillerden temizliyor medyada kıyamet!” diye yazmıştı.

Bu mesajları televizyonda yayımlayan Erkan Tan, Hüsnü Mahalli’ye “Sen katilin itisin” dedi. Tan, Mahalli'ye "Bu alçak, bu hain" ithamlarında bulunmuştu.
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