Samanyolu Haber /Gündem / Üç liderden ortak açıklama /14 Aralık 2016 14:05

Üç liderden ortak açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'ne aynı anda geldi. Başbakan Yıldırım, CHP ve MHP liderleriyle terörle mücadeleyi görüştü. Üç lider 2.5 saat süren toplantı sonrasında Çankaya Köşkü'nde ortak açıklama yaptı. Üç lider ilk kez ortak açıklama yapmış oldu.

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Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 10.30’da Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.

TOPLANTI SONRASI ORTAK AÇIKLAMA

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Çankaya Köşkü'ndeki toplantı sonrasında ortak açıklama yaptı.

YILDIRIM: VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU

Ortak açıklamada ilk konuşan lider Başbakan Binali Yıldırım oldu.

İşte Yıldırım'ın açıklamasından satır başları:

Terör konusu siyaset üstüdür.  Yapılacak her türlü çalışmada, kararda, yasal düzenlemelerde sayın genel başkanlar gerekli katkıyı sonuna kadar vereceklerini ifade etmişlerdir. Zira ülkemizin hem doğu güneydoğuda hem de güney sınırlarımızdaki Suriye’de Irak’ta devam eden terörle mücadele faaliyeti bir beka sorunudur. Ülkemizin gelecek sorunudur. Burada içerde ve dışarda kim ne söylerse söylesin, bizim açımızdan anlamı yoktur. 

Bu çerçevede geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Yapılan çalışmalar hakkında konuları sayın genel başkanlar ile paylaşma fırsatı bulduk. Kendilerinin düşüncelerini dinledik. Bize önerileri oldu, onları da not aldık. Gayet verimli bir toplantı oldu. Teşekkür ediyorum. 

KILIÇDAROĞLU: BU UZLAŞMA HAYATIN DOĞAL AKIŞINA UYGUN UZLAŞMA

Sayın Başbakan, terör olaylarıyla ilgili bizleri bilgilendirdi. Terör konusunda bütün siyasal partilerin ortak tavır takınması konusunda biz uzlaşmamız oldu. Zaten bu uzlaşma hayatın doğal akışına da en uygun uzlaşmadır. Terör can yakıyor, bir insanlık suçudur. Türkiye’deki 80 milyonun ortak tavır takınması lazım. Düşüncelerimizi ifade ettik. Öneriler konusunda, düşüncelerimizi sayın başbakana aktardık.

Türkiye süratle olağan bir sürecin içine gelmelidir. Terör bir siyasi partilerin çözebileceği bir olay olmanın ötesinde, bütün partilerin STK’ların ortak sorunudur. Ortak mücadele etmemiz gerekir. Bu mücadeleye kim ön ayak oluyorsa, bizler de desteği vermek zorundayız. 

BAHÇELİ: ACIMASI BİR KARARLILIKLA MÜCADELENİN SÜRMESİ...


Sayın başbakanımızın çağrısı üzerine, Türkiye’de alçakça sürdürülmek istenen terörle mücadeleyi değerlendirmek amacıyla yapılan toplantı, milletimizin beklentilerine cevap verecek bir olgunluk içerisinde gerçekleşmiştir. Siyasal partiler, terör konusunda kesin ve acımasız bir kararlılıkla mücadelenin sürmesini talep etmektedir. 

Son dakika... Çankaya Köşkünde 3 lider buluştu
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