Tam 1 trilyon 968 milyar lira!







Nakit krediler Eylül ayına göre yüzde 2 artarken Türkiye’de Bireysel kredi ve kredi kartı olan kişi sayısı da 26.8 milyon kişiye ulaştı.







Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Ekim ayı bülteninde nakit kredilerin 1 trilyon 884 milyar liralık bölümünün bankalarda, 37 milyar liralık bölümünün finansal kiralama şirketlerinde, 26 milyar liralık bölümünün finansman şirketlerinde ve 22 milyar liralık bölümünün de faktöring şirketlerinde bulunduğu kaydedildi.





Risk raporunda, Ekim 2016 itibarıyla tasfiye olunacak alacakların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 66 milyar lira olduğu, aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranını da yüzde 2.7'den yüzde 3.2 seviyesine yükseldiği belirtildi.





Raporda, Ekim 2016 itibarıyla tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bankalarda yüzde 3.1, faktöring şirketlerinde yüzde 7.2, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6.9 ve finansman şirketlerinde yüzde 3.8 olduğu vurgulandı.





Ticari kredilerde artış





Raporda, tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payının Ekim 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.8 puan artarak yüzde 77.7 olduğuna yer verildi. İmalat sanayi yüzde 26.2 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü yüzde 17.1 ile perakende ticaret ve yüzde 11 ile inşaat sektörü takip etti.





Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü bir yıl içerisinde yüzde 29.0’lık kredi büyüme hızıyla dikkat çekerken krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan kredilerin son bir yıl içerisinde yüzde 4.3 arttığı kaydedildi.





Ekim 2016 itibarıyla tahsili gecikmiş alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4.2 ile toptan ve perakende sektörü olurken bunu yüzde 4.0 ile inşaat sektörü takip ediyor. Tasfiye olunacak alacak tutarının son bir yıl içerisinde en fazla arttığı sektör ise yüzde 53.3 ile taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörü oldu. Söz konusu sektördeki tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 1.5 olarak belirlendi.





Bireysel kredi ve kredi kartları toplam hacmi 439 milyar TL oldu.





Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel kredi ve kredi kartları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.1 oranında artarak 439 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 11.9 ile konut kredilerinde görüldü. Tüm bireysel kredi ve kredi kartları toplamda bir önceki aya göre yüzde 1.1 artış gösterirken, konut kredileri yüzde 1.9 oranında arttı.





2016 Ekim ayı itibarıyla, bireysel kredi bakiyesinin yüzde 37.7’sini konut kredileri, yüzde 37.4'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 18.1’ini kredi kartları ve yüzde 6.8’ini taşıt kredileri oluşturdu.





Bireysel krediler toplam tahsili gecikmiş alacak tutarı bir yıl içerisinde yüzde 33.4 artarak 22.6 milyar lirayı buldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4.0'den yüzde 4.9 seviyesine yükseldi.





Bireysel kredi ve kredi kartı müşterileri 26.8 milyona ulaştı





Bireysel kredi ve kredi kartı olan kişi sayısı son bir yılda 1.6 milyon artarak 26.8 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16.4 bin lira olarak gerçekleşti.





Raporda, gerçek kişilere kullandırılan bireysel kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payının azaldığı belirtildi. Ekim 2016 itibarıyla son bir yıl içinde 0.8 puan azalarak yüzde 22.3 seviyesine geriledi.





Raporun illere göre bireysel kredi alını sıralamasında İstanbul 155 milyar lira ile ilk sırayı aldı. İstanbul’u Ankara’da 43 milyar lira ve İzmir’de 28 milyar lira bireysel kredi ile takip etti. Ardahan, yüzde 14 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımı en çok artan il olurken kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek iller ise Van, Ankara ve İçel (Mersin) şeklinde sıralandı.