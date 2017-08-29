Erdoğan'lar ve Gökçek'lerin ATO savaşında yeni perde

İşçiyi patron yapıp şirket mi kurdular?





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın akrabası Gürsel Baran arasında yaşanan Ankara Ticaret Odası (ATO) seçim tartışmalarına şimdi de ‘paravan şirket' iddiası damga vurdu. ATO Başkanı Gürsel Baran, son dönemde bazı kişilerin paravan şirket kurup ATO seçimlerine hile karıştırmaya çalıştığını söyledi. ATO yetkilileri de özellikle belediyede çalışan işçilerin üzerine açılmış çok sayıda paravan şirket tespit ettiklerini ileri sürdü.







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Baran yaptığı açıklamada, 25 Ağustos'ta olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan, oda ve borsa seçimlerinde oy kullanabilmek için seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olma şartı getiren kararnamenin arka planında paravan şirket oyununun olduğunu savundu. Geçen haziran ayından itibaren Ankara'da yeni şirket kuruluşunda olağanüstü artış başladığını, temmuz ayında yeni kurulan şirket sayısındaki artışın yüzde 112'ye çıktığını belirten Baran, şu bilgileri verdi:





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“Şirket kuruluşlarındaki olağanüstü artışın, seçimleri manipüle etmeye yönelik paravan şirket kuruluşlarından kaynaklandığını tespit ettik. Bu işin arkasında F... bile olabilir. KHK ile tedbir alındı. Kurulan şirketlerle ilgili haziran ayından itibaren titiz bir inceleme başlattık. Belli firmalar çalışanlarına ev adreslerinde şirket kurduruyor. Ev halkının bundan haberi yok. Asgari ücretle çalışan insanları büyük yükün altına sokuyorlar. Baskı ile kurdurulan paravan şirketler bunlar. Pek çoğu gelip bize dert yanıyor. İçlerinde savcılığa gidecekler var. Bu şekilde şirket kuranların ilgili makamlara başvurup gerekli işlemleri başlatmaları çok önemli. Aksi taktirde gelecekte daha büyük sıkıntılar yaşayabilirler. Seçimlere gölge düşmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”







"ADRESLER APARTMAN DAİRESİ ÇIKTI" İDDİASI





ATO yetkilileri, paravan şirketleri tespit etmek için ATO bünyesindeki meslek komitelerini harekete geçirdiklerini, her komitenin kendi alanında yeni kurulmuş şirketleri tek tek yerinde denetime gidip inceleme yaptığını söyledi. Komitelerin yasal yetkisini kullanıp denetim yaptığını belirten yetkililer, “Yeni kurulmuş şirketleri yerinde incelemek için gittiğimizde bir çoğunun apartman dairesini adres gösterdiğini gördük. Ortada gerçek bir şirket yok. Tamamına yakını paravan. Şirket sahibi görünen bazı ortaklar belediyede işçi olarak çalışıyor. İşini kaybetmemek için razı edildiklerini söyleyenler oldu. Hangi komitede zayıf olduklarını tespit ettilerse o meslek komitesine girebilecek şekilde yeni şirketler kurmaya çalışmışlar” dedi.