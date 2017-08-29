Samanyolu Haber /Gündem / Emre Mor imza için İspanya'ya gitti /29 Ağustos 2017 10:10

Emre Mor imza için İspanya'ya gitti

Adı Fenerbahçe ile anılan Emre Mor, Celta Vigo ile sözleşme imzalamak üzere İspanya'ya gitti. Yıldız futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Emre Mor, Celta Vigo için İspanya’ya gitti!

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Emre Mor’un Celta Vigo’ya transferi an meselesi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri Bektaş Demirtaş, “Henüz transfer bitmiş değil ancak görüşüyoruz. Açıklığa kavuşturulması gereken ufak ayrıntılar var” dedi.

Geçtiğimiz sezon 9,6 milyon Euro’ya Nordsjaellend takımından büyük umutlarla transfer edilen Emre Mor için Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, “Emre büyük bir gelişim potansiyeline sahip, motive ve çok yönlü genç bir oyuncu” demişti.

İspanya ekibi Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Emre Mor için Borussia Dortmund’a 13 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ödeneyeceği öğrenildi.

İspanya’nın Vigo şehrine giden 20 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
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