Samanyolu Haber /Gündem / Berlin'den Ankara'ya çok açık 'ekonomik bedel' mesajı /29 Ağustos 2017 08:28

Berlin'den Ankara'ya çok açık 'ekonomik bedel' mesajı

Alman hükümeti, Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerilimin ekonomik ilişkilerde bazı sonuçları olacağı mesajını tekrarladı.

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Berlin: Ankara’nın tavrı ekonomik işbirliğini etkileyecek

Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Almanya'ya yönelik tavrının sonuçsuz kalmayacağını söyledi.

Sözcü Seibert, Berlin'de düzenlediği olağan basın toplantısında Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seibert, Türkiye'ye yönelik tutum konusunda Almanya'daki farklı bakanlıklar arasında görüş ayrılığı bulunduğuna ilişkin medyada yer alan  haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Seibert, "Türk hükümetinin siyaseti ve örneğin Alman vatandaşlarına yönelik tutum karşısında, Türkiye politikamızı yeniden şekillendirmemiz gerektiği konusunda Federal Hükümet olarak hemfikiriz” dedi.

"Ekonomik ilişkiler açısından sonuçları olacak"

Seibert, bu durumun ekonomik işbirliğine etkileri olması gerektiği konusunda da aynı görüşün paylaşıldığını ifade etti. Seibert, hukuk açısından güvensiz bir ortamın yeni yatırımlar için uygun olmayacağını belirtti. Bu nedenle de Alman projeleri ve verilen devlet desteğinin incelendiğini kaydeden Seibert, bunlar arasında Hermes kredi garantisine ilişkin ön koşulların da bulunduğunu dile getirdi. Hermes kredi garantisi, Türkiye'ye yapılan ihracat ve yatırımlara veriliyor. Ancak Seibert, bu konuya ilişkin olarak ilgili bakanlıklar arasındaki görüşmelerin sürdüğüne işaret etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 20 Temmuz'da Türkiye'ye yönelik siyasetin değiştirileceği mesajını veren bir açıklama yapmıştı. Gabriel, Alman ihracat kredi garantilerinin yeniden gözden geçirileceğini duyurmuştu. Bunun yanı sıra, Alman vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının sertleştirileceğini de açıklayan Gabriel, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mali yardımlarının gözden geçirilmesinin önemli olduğunu vurgulamıştı.

DW Türkçe
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