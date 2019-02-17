Erdoğan'ın 'birlikteyiz' demediği BBP yine de Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülke ve millet açısından öneminin vurgulandığı ifade edildi.
BBP'nin, 16 Nisan 2017'deki referandumda ve 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldığı hatırlatılarak, ittifakın "devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalini önceleyen" ruhuna destek verilmeye devam edileceği belirtildi.
Bu kapsamda, BBP tarafından 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkan adayı çıkarılmamasına ve Cumhur İttifakı'nın adaylarının desteklenmesine, ilçelerde ise ilçe belediye başkan adayı ve ilçe belediye meclis üyesi adayı çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, büyükşehir dışındaki illerden, Osmaniye ve Rize ile Ağrı, Batman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli'de il belediye başkan adayı çıkarılmaması kararı alındığı ifade edildi.
ERDOĞAN AKSİNİ SÖYLEDİ
Tayyip Erdoğan'sa Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta üstü kapalı olarak BBP'yi eleştirmiş, partiyi 'Muhsin Yazıcıoğlu'nu istismar etmek'le suçlamıştı.
Erdoğan isim vermeden BBP'yi "Muhsin Yazıcıoğlu'nu istismar etmek"le ve Sivas'ta belediyeyi almak için AKP'nin adayını çekeceğini iddia etmekle suçladı.
"Cumhur İttifakı'nda sadece AK Parti ve MHP var" diyen Erdoğan, "Muhsin kardeşimizin istismar edilmesine tahammül edemiyorum. Birileri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu istismar ederek Sivas'ta belediyeyi almaya çalışıyor. Neymiş; 'AK Parti adayını çekecekmiş.' Sakın bu yalanlara aldanmayın. Sıradan bir mahalle partisi değiliz, bu ülkeyi 16 yıldır anlı şanlı yürüten, dünyada nam salan AK Parti'yiz. Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı'nın içinde başka bir parti yoktur. Bizimle rastgele resim çektirip bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.