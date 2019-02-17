Erdoğan'ın 'birlikteyiz' demediği BBP yine de Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı

Tayyip Erdoğan'sa Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta üstü kapalı olarak BBP'yi eleştirmiş, partiyi 'Muhsin Yazıcıoğlu'nu istismar etmek'le suçlamıştı.

Erdoğan isim vermeden BBP'yi "Muhsin Yazıcıoğlu'nu istismar etmek"le ve Sivas'ta belediyeyi almak için AKP'nin adayını çekeceğini iddia etmekle suçladı.





"Cumhur İttifakı'nda sadece AK Parti ve MHP var" diyen Erdoğan, "Muhsin kardeşimizin istismar edilmesine tahammül edemiyorum. Birileri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu istismar ederek Sivas'ta belediyeyi almaya çalışıyor. Neymiş; 'AK Parti adayını çekecekmiş.' Sakın bu yalanlara aldanmayın. Sıradan bir mahalle partisi değiliz, bu ülkeyi 16 yıldır anlı şanlı yürüten, dünyada nam salan AK Parti'yiz. Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı'nın içinde başka bir parti yoktur. Bizimle rastgele resim çektirip bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.