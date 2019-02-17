Samanyolu Haber /Politika / HDP seçim bildirgesini açıkladı: Hedef kayyımlar /17 Şubat 2019 13:42

HDP seçim bildirgesini açıkladı: Hedef kayyımlar

HDP, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin seçim bildirgesini duyurdu. Ankara'daki etkinlikte konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Tüm kayyım illerinden kayyımları süpürüp atacağız" dedi.

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HDP,31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bildirgesini Ankara'da düzenlediği bir toplantı ile kamuoyuna sundu. Türkçe seçim sloganını 'Birlikte Demokrasiye' olarak belirleyen HDP'nin seçim stratejisini eş başkanlar Sezai Temelli ve Pervan Buldan açıkladı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Ankara'da düzenlenen toplantıda konuşan Temelli, konuşmasına 101 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven'i selamlayarak başladı. Temelli, "Mutlak tecridi bitirmek için 101 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven yoldaşımıza devrimci dayanışma ve mücadele duygularımızı bir kez daha iletiyorum. Onlar direndikçe mücadelemiz büyüyor" dedi.
31 Mart seçimlerini bir fırsat olarak gördüklerini söyleyen Temelli, "Tüm kayyım illerinden kayyımları süpürüp atacağız. AKP elinde yolsuzluk ve hizmetsizlik yaşayan Muş, Bingöl, Kars gibi kentlerde belediyeyi AKP'den alacağız" diye konuştu.

BULDAN: BİLDİRGEMİZİN TEMELİNDE YAŞAM VAR

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da HDP'nin seçim bildirgesini, "Temelinde yaşam var, birlikteliğimiz var. Özgür ve eşit bir yaşam var, demokrasinin yerelden başlatılması radikal demokrasi var, halkın kendi kendisini yönetmesi var" sözleriyle anlattı.
"Kentlerimizi kazanırsak Saray rejimi çözülecek ve mutlaka kaybedecektir" diyen Buldan, "Bu halkı durdurmak için kurulan ittifaka karşı halkın ittifakını oluşturarak bu oyunları boşa çıkaracağımıza inandığımız için bu yola çıktık" ifadesini kullandı.

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