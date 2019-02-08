Erdoğan kadro isteyen işçileri tersledi, BBP'yi de Cumhur ittifakının dışına çıkardı!

Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında ilk mitingini Sivas'ta gerçekleştirdi.







Konuşması sırasında alanda toplanan bir grubun kendisinden KİT'lere kadro istemesine kızan Erdoğan, şunları söyledi:







"Bak kardeşim biz KİT'lere kadroyu verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı provoke etmeyin. Alışılmış bir lider değilim. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Toplantımızı provoke etmeyelim. Samimi olalım, dürüst olalım, bu toplantıyı da güzel bir şekilde çıkaralım."





'BİZİMLE RESİM ÇEKTİRİP SAĞDA SOLDA İSTİSMAR EDENLERE İNANMAYIN'







İsim vermeden ortağı BBP'yi eleştiren Erdoğan, partiyi "Muhsin Yazıcıoğlu'nu istismar etmek"le ve Sivas'ta belediyeyi almak için AKP'nin adayını çekeceğini iddia etmekle suçladı.





"Cumhur İttifakı'nda sadece AK Parti ve MHP var" diyen Erdoğan, "Muhsin kardeşimizin istismar edilmesine tahammül edemiyorum. Birileri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu istismar ederek Sivas'ta belediyeyi almaya çalışıyor. Neymiş; 'AK Parti adayını çekecekmiş.' Sakın bu yalanlara aldanmayın. Sıradan bir mahalle partisi değiliz, bu ülkeyi 16 yıldır anlı şanlı yürüten, dünyada nam salan AK Parti'yiz. Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı'nın içinde başka bir parti yoktur. Bizimle rastgele resim çektirip bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.



