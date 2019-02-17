Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyeleri Bursa'da yakalandı

Bursa'da IŞİD'e yönelik operasyonda aralarında Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 kadının da bulunduğu 4 kişi yakalandı.







Suriye'de IŞİD içinde faaliyet yürüten bazı kişilerin Bursa'nın Mudanya ilçesine geldiği ve buradaki bir evde saklandığı belirlendi.







Bunun üzerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.





Operasyonda, Hollanda vatandaşı L.F, Fas asıllı olan, Fas ile Hollanda çifte vatandaşı S.D. adlı kadınlar ile bu şüphelileri evlerinde barındırarak örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. adlı kadın ve Irak vatandaşı M.O.Q. yakalandı.





Kadın şüphelilerden L.F. ile S.D'nin Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı, bu kadınların üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunduğu belirtildi.