Erdoğan'ın danışmanı, firari Galip Öztürk ile yan yana

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'nun Metro Turizm'in sahibi firari Galip Öztürk ile yan yana olduğunu gösteren fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.





YARGITAY MÜEBBET HAPİS CEZASINI YERİNDE BULMUŞTU





Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Galipp Öztürk’e "adam öldürmeye azmettirme" suçundan alt mahkemenin verdiği müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.





Türkoğlu "skandal" diye nitelenen görüşme hakkında şu ana kadar herhangi beyanda bulunmadı.





Yargıtay'ın müebbet hapis cezasını onamasından birkaç gün önce Gürcistan'a kaçtığı tespit edilen Öztürk (ortada), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Hidayet Türkoğlu (solda) ile görüntülendi.





Sosyal medyada "skandal" diye nitelenen görüşmenin fotoğrafını 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AKP'den Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı (sağdan 2'nci) kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.



