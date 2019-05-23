Sarayın adamından skandal karar: Türkoğlu Turgay Demirel’i değil Sırp Adayı destekliyor

Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF), bu hafta sonu Münih’te yapılacak olan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Başkanlık Seçiminde mevcut başkan Turgay Demirel’i değil, Sırp temsilci Dejan Tomasevic’i destekleyecek.
Spor tarihinde görülmemiş olay TBF’deki sıkıntıyı da ortaya çıkardı. Bu durumun içeride yaşanan anlaşmazlıkların Uluslararası arenaya taşınması olarak değerlendirildi.
İşte Atilla Türker’in konuyla ilgili tespitleri.
TBF’NİN KARARI FİBA TOPLANTISINDA ORTAYA ÇIKTI
FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu) Avrupa Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Seçimi bu hafta sonu Almanya’nın Münih kentinde yapılacak.
49 üye ülke bu seçimde oy kullanacak. Turgay Demirel, sporseverlerin çok iyi bildiği üzere, 4 yıldır FIBA’nın Avrupa başkanlık koltuğunda oturuyor. Bir Türk olarak ülkemizi Avrupa’da gururla temsil ediyor. Ve bir kez daha başkanlığa aday. Aday ama… Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bu seçimde Turgay’ı Demirel’i desteklememe kararı aldı. İnanılacak gibi değil ama aynen böyle.
Ne yalan söyleyeyim, ben bu haberi ilk duyduğumda “Yok artık, olamaz. Mümkün değil. Daha neler” dedim. Fakat kısa bir araştırmadan sonra acı gerçek ortaya çıktı. Belgesi mevcut…
Taraflarla da görüştüm.
DEMİREL’İN DIŞINDA 2 ADAY DAHA VAR
Bu seçimde Turgay Demirel’in dışında 2 aday daha bulunuyor. Kimler mi bunlar? Biri, Sırbistan Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dejan Tomasevic. Diğeri ise, Belçika Basketbol Federasyonu adayı, aynı zamanda FIBA Avrupa Başkan Yardımcısı Cyriel Coomans. Ve Türkiye, Sırp temsilci Dejan Tomasevic’i destekleyecek.
Hiç yorum yapmadan devam etmek istiyorum. Edindiğim bilgiler doğrultusunda yazıyorum. Bu seçimde Turgay Demirel’i şu ülkeler destekliyor: Fransa, Finlandiya, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Makedonya, Ukrayna ve Monaco.
SIRP TEMSİLCİ İÇİN KOLLAR SIVANDI
Şöyle bir iddia var: 22 Mart 2019 tarihinde Slovenya Basketbol Federasyonu tarafından Ljubliana’da düzenlenen toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün katıldı.
Hidayet Türkoğlu bu toplantıda Türkiye olarak Turgay Demirel’i desteklemediklerini, adaylarının Sırbistan Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri eski ünlü basketbolcu Dejan Tomasevic olduğunu söyledi. Tomasevic’in başkan olabilmesi her türlü çabanın gösterileceği de yine bu toplantıda dile getirildi. Toplantıya Türkiye’nin yanısıra Slovenya, Sırbistan, İsrail, Hırvatistan, Karadağ, Rusya, Litvanya, Bosna Hersek ve Finlandiya temsilcileri katıldı.
NAUMOSKİ GÖREVDEN ALINDI
Öte yandan… Ülkemiz basketboluna uzun yıllar hizmet veren efsane isim Petar Naumoski ile ilgili olarak da çok şaşırtıcı bir durum ortaya çıktı. Petar Naumoski’nin, Turgay Demirel için verdiği desteğin ortadan kaldırılması için Makedonya Federasyon Başkanlığı görevinden düşürüldüğü ifade edildi.
İŞTE O BELGE
Şimdi… Belgeye gelelim. Sayın Hidayet Türkoğlu, 8 Mayıs tarihinde kendi mail adresinden Avrupa’daki diğer başkanlara gönderdiği mesajda düşüncelerini çok açık bir şekilde bildirdi. (Bu belgeyi bu yazının en altında görebilirsiniz)
Hidayet Türkoğlu, gönderdiği mailde “Cyriel Coomans ve Dejan Tomasevic seçim süreciyle ilgili bizimle temasa geçtiler. Onlarla düzenli olarak görüşüyoruz. Turgay Demirel ise destek veya herhangi bir iletişim kurmak için bizimle temasa geçmedi. Bu eşine az rastlanır durumla ilgili doğabilecek yanlış anlama ve iletişimsizliklerden kaçınmak için şunu açık bir dille söyleyebilirim ki Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Mr. Demirel’in başkan adaylığını desteklemiyoruz” dedi. Daha ne desin!
Hidayet Türkoğlu’nun gönderdiği mail.
DEMİREL: “EVET DOĞRU” TÜRKOĞLU: “EVET DOĞRU”
Bu yazıya son noktayı koymadan önce hem Sayın Turgay Demirel’in kendisiyle, hem de Sayın Hidayet Türkoğlu’nun kurmay heyeti ile telefon görüşmesi yaptım. Turgay Demirel olayı doğruladı. Sorduğum sorular üzerine konuyu ana hatlarıyla özetledi. Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kendisine niye destek gösterilmediğine anlam veremediğini ve bilmediğini söyledi.
Hidayet Türkoğlu’nun kurmay heyeti de benzer bir yaklaşım gösterdi. Türkoğlu’nun ekibi “Bu seçim sürecinde Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu ile en ufak bir temasa geçmedi. Ne başkan düzeyinde, ne de başka bir şekilde iletişimde bulunmadı. Ama diğer iki aday, Türkiye Basketbol Federasyonu ile sürekli iletişim halindeydi. Her türlü planlarını ve projelerini bize aktardılar. Gerek Avrupa, gerekse Türkiye adına ne gibi güzel çalışmalar yapacaklarını ortaya koydular” dediler.