Sarayın adamından skandal karar: Türkoğlu Turgay Demirel’i değil Sırp Adayı destekliyor

Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF), bu hafta sonu Münih’te yapılacak olan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Başkanlık Seçiminde mevcut başkan Turgay Demirel’i değil, Sırp temsilci Dejan Tomasevic’i destekleyecek.







Spor tarihinde görülmemiş olay TBF’deki sıkıntıyı da ortaya çıkardı. Bu durumun içeride yaşanan anlaşmazlıkların Uluslararası arenaya taşınması olarak değerlendirildi.





İşte Atilla Türker’in konuyla ilgili tespitleri.





TBF’NİN KARARI FİBA TOPLANTISINDA ORTAYA ÇIKTI

FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu) Avrupa Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Seçimi bu hafta sonu Almanya’nın Münih kentinde yapılacak.





49 üye ülke bu seçimde oy kullanacak. Turgay Demirel, sporseverlerin çok iyi bildiği üzere, 4 yıldır FIBA’nın Avrupa başkanlık koltuğunda oturuyor. Bir Türk olarak ülkemizi Avrupa’da gururla temsil ediyor. Ve bir kez daha başkanlığa aday. Aday ama… Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bu seçimde Turgay’ı Demirel’i desteklememe kararı aldı. İnanılacak gibi değil ama aynen böyle.





Ne yalan söyleyeyim, ben bu haberi ilk duyduğumda “Yok artık, olamaz. Mümkün değil. Daha neler” dedim. Fakat kısa bir araştırmadan sonra acı gerçek ortaya çıktı. Belgesi mevcut…





Taraflarla da görüştüm.







