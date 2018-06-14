Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Tahincioğlu 2017-2018 Basketbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Doğuş’a şampiyonluk kupasını vermek için sahaya gelen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, sarı lacivertli taraftarların tezahüratlı tepkisiyle karşılaştı.





Play-off final serisi beşinci maçında TOFAŞ’ı yenerek 9'uncu kez şampiyon olan Fenerbahçe Doğuş, üst üste 3, toplamda ise 9. kez şampiyonluk sevinci yaşamayı başarırken kupa seremonisi öncesinde salonda gerginlik yaşandı.





Tribünlerin söylediği İzmir Marşı’na eşlik etmediği ve memnuniyetsizliğini açıkça belli ettiği için tepkileri üzerine çeken Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyon Fenerbahçe’ye kupasını vermek için sahaya indiği sırada Fenerbahçe taraftarları tarafından yuhalandı.





Yuhalamalara Türkoğlu tepkisiz kaldı