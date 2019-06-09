Bir maaş skandalı daha

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel’in belediyede “büro elemanı” olarak istihdam edildiği, ancak Özel’in belediyede hiç çalışmadığı ortaya çıktı.





31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Bayramiç Belediye Başkanı olarak seçilen Mert Uygun, AKP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.







BELEDİYEDE HİÇ ÇALIŞMADAN MAAŞ ALMIŞ

Uygun, AKP’den devraldığı belediyede mali ve idari tablolarda inceleme başlattı.





Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre yapılan incelemede AKP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel’in, 2018 yılı Haziran ayında Bayramiç Belediyesi'nde “Büro elemanı” olarak istihdam edildiği, ancak Özel'in belediyede hiç çalışmadığı tespit edildi.









AKP'nin Çanakkale Bayramiç Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel'in belediyeye gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı.





Bayramiç Belediye Başkanı Uygun, AKP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel'in seçimden bir gün sonra istifa ettiğini belirtti.





"ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"





Uygun, "Doğukan Özel, AKP Gençlik Kolları Başkanı. Geçen yıl haziran ayında işe girmiş. Bu sene 1 Nisan'da da istifa etmiş. Zaten Bayramiç halkı ve ben dâhil hepimiz biliyorduk seçimden öncede belediyede çalışmadığını. Birim amirlerine sorduk ve belediye çalışanlarına sorduk ‘Şahıs çalışıyor muydu burada?' diye. Çalışmıyordu cevabını alınca bizde savcılığa suç duyurusunda bulunduk.” dedi.





Özel ise iddialara dair herhangi bir beyanda bulunmadı.