Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı tutuklatan hakaretini ilk kez yazdı /19 Nisan 2017 16:28

Erdoğan'ı tutuklatan hakaretini ilk kez yazdı

1989 yerel seçimlerinde kaybeden Erdoğan ilçe seçim kurulu başkanı'na hakaret edince gözaltına alınmış sonra da mahkemeye sevk edilmiş. Duruşmadan kaçan Erdoğan daha sonra yakalanıp tutuklanmış

SHABER3.COM

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 26 Mart 1989'da gerçekleştirilen yerel seçimde Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu, seçimi kaybedince İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nazmi Özcan'a “S¸u haline bak sarhos¸ adam. Adalete bak, kimlere kalmıs¸. Seni yakacagˆım, su¨ru¨ndu¨recegˆim” dedigˆini aktardı. "Nazmi O¨zcan'ın s¸ikayeti u¨zerine polis Recep Tayyip Erdogˆan'ı 31 Mart 1989 tarihinde ifadesi alınmak u¨zere adliyeye getirdi. I·fadeden sonra tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi" diyen Kazan, "Recep Tayyip Erdogˆan, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilince, durus¸ma salonuna girmeden bir yolunu bulup kac¸tı" ifadesini kullandı. 

Turgut Kazan'ın anlatılarını köşesine taşıyan Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün bugün (19 Nisan 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

O¨yku¨yu¨, du¨n u¨nlu¨ avukat Turgut Kazan'dan dinledim. Recep Tayyip Erdogˆan, 26 Mart 1989'da gerc¸ekles¸tirilen yerel sec¸imde Beyogˆlu Belediye Bas¸kan adayıydı. Sec¸imi kaybetti. Erdogˆan'ın, I·lc¸e Sec¸im Kurulu Bas¸kanı Nazmi O¨zcan'a, “S¸u haline bak sarhos¸ adam. Adalete bak, kimlere kalmıs¸. Seni yakacagˆım, su¨ru¨ndu¨recegˆim” dedigˆine ilis¸kin sec¸im kurulu u¨yeleri tutanak du¨zenledi. Nazmi O¨zcan'ın s¸ikayeti u¨zerine polis Recep Tayyip Erdogˆan'ı 31 Mart 1989 tarihinde ifadesi alınmak u¨zere adliyeye getirdi. I·fadeden sonra tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakkında istenen ceza 18 aydan bas¸lıyor 2 yıla kadar c¸ıkıyordu.

Önce kaçtı, sonra tutuklandı

Recep Tayyip Erdogˆan, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilince, durus¸ma salonuna girmeden bir yolunu bulup kac¸tı. Mahkeme, Erdogˆan hakkında gıyabi tutuklama kararı c¸ıkardı. Erdogˆan, avukat olarak parti yo¨neticilerinden S¸evket Kazan'a vekalet verdi. 27 Nisan'da adliyeye avukatı Kazan'la birlikte geldi.

Sec¸im kurulu bas¸kanı ve u¨yelerine hakaret ettigˆi gerekc¸esiyle tutuklanmasına karar verilen Recep Tayyip Erdogˆan, Bayrampas¸a Cezaevi'ne konuldu. Tutuklama kararına yapılan itirazdan sonra Erdogˆan, 4 Mayıs'ta yeniden hakim kars¸ısına c¸ıktı, mahkeme 500 bin lira kefaletle Erdogˆan'ı serbest bıraktı. Yargılama sonucu hakime hakaret suc¸undan 6 ay hapis ve 20 bin TL para cezasına c¸arptırılan Erdogˆan, yasa hu¨kmu¨nden yararlandı, cezası paraya c¸evrildi.
“Yok bo¨yle bir s¸ey” diyenler varsa, avukat Turgut Kazan'a sorabilir ya da 1989/3333 esas numaralı dosyaya ulas¸tıklarında kararları okuyabilir.

İtirazların önünü bu kararla tıkadılar

16 Nisan 2017 Anayasa halk oylamasından sonra Yu¨ksek Sec¸im Kurulu'nun (YSK), mu¨hu¨rsu¨z oy pusulaları ic¸in “Oy pusulaları sahte degˆil, s¸u¨phe yok” dedi ve bunları yasanın ac¸ık hu¨kmu¨ne ragˆmen gec¸erli kabul etti. YSK Bas¸kanı Sadi Gu¨ven'in bu yo¨ndeki ac¸ıklaması u¨zerinde duruluyor ama aslında tartıs¸ılması gereken, YSK'nın, AKP'nin itirazı u¨zerine, oylar sayılmadan (veya sayım devam ederken) bu konuda karar almasıydı. Oysa, bu konudaki itirazların o¨ncelikle silsile yoluyla yapılması; ilc¸e sec¸im kurulu kararına kars¸ı il sec¸im kuruluna bas¸vurulması, il sec¸im kurulu kararına itiraz olursa, YSK tarafından karara bagˆlanması gerekirdi. O¨rnegˆin, ilc¸e sec¸im kurulunun mu¨hu¨rsu¨z oy pusulalarını iptal etmesi, bu konuda il sec¸im kuruluna itiraz olmaması durumunda verilen karar kesinles¸ecek, dolayısıyla iptal edilen pusulalar ‘evet' veya ‘hayır' toplamına dahil edilmeyecekti.

YSK, bu konuda pes¸inen karar almakla, silsile yoluyla yapacak itirazların o¨nu¨nu¨ tıkadı, adeta ilc¸e ve il sec¸im kurullarına, “I·tiraz olursa, oy pusulaları sahte degˆil, s¸u¨phe yok” s¸eklinde karar verin dedi. Bu s¸ekilde karar verilmesi ve ac¸ıklamada bulunulması, alt derecedeki kurulları etkiledi ve onların kararlarına ipotek koydu.

Onursal Yargıtay U¨yesi Ali Suat Ertosun, “Artık yapılması gereken mu¨hu¨rsu¨z oy pusulalarının sayılması, bunlardaki ‘evet' ve ‘hayır' oylarının belirlenmesi, referandum sonucunu etkileyip etkilemedigˆine go¨re karar verilmesidir. Go¨revlileri de yeterince egˆitmeyen YSK, pes¸inen aldıgˆı kararla ko¨tu¨ bir sınav verdi” go¨ru¨s¸u¨nde...

O at, seçim iptal ettirdi

“Tansu C¸iller'in Bas¸bakan ve Dogˆru Yol Partisi (DYP) Genel Bas¸kanlıgˆı do¨neminde Nevs¸ehir'de 1994'te yapılan belediye bas¸kanlıgˆı sec¸imini DYP adayı kaybetmis¸ti. Sec¸imin iptali ic¸in bas¸vuruldu. Gerekc¸esi de o yıl ilk defa YSK oy pusulalarının illerde basılmasını istemis¸ti. I·lde basılan, oy pusulalarında DYP'nin parti amblemindeki atın o¨n ayaklarından biri havada olması gerekirken do¨rdu¨ de yere basıyormus¸. Sec¸men oy kullanırken yanılmıs¸. Pusulayı bu¨yu¨tec¸le inceledik gerc¸ekten atın ayaklarının do¨rdu¨ de yere basıyor gibiydi. Sec¸im yenilendi. Refah Partisi oylarını artırarak sec¸imi ezici bir c¸ogˆunlukla kazandı.”

Bu olayı anlatan Nurettin Ko¨rogˆlu, so¨zu¨ YSK'nın mu¨hu¨rsu¨z oy pusulalarına getiriyor, “Hayır oyları yu¨zde 51 olsaydı, bu ac¸ıklama hic¸ yapılmayacak ve referandum iptal edilecekti. AKP temsilcisi sandıklardan gelen oyları bildigˆi ve kesin kazandıgˆını anlayınca planı ortaya koydu, ‘Evet' c¸ıktı. Hayırlı olsun” diyor. ‘Evet', ‘Hayır'da bile bu kadar s¸aibe oluyorsa, varın gerisini du¨s¸u¨nu¨n. 
<< Önceki Haber Erdoğan'ı tutuklatan hakaretini ilk kez yazdı Sonraki Haber >>

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte bu yolun kaderi...

İşte bu yolun kaderi...

Başbakan'a prompter şoku...

Başbakan'a prompter şoku...

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:15:16