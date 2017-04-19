Türkiye ve Rusya arasında yeni buğday krizi

Sputnik'in haberine göre Rossiya 24 televizyonuna mülakat veren Tkaçev, Türkiye'nin buğday da dahil olmak üzere bazı tarım ürünlerinin Rusya'dan alımının sınırlamasına ilişkin olarak, "Bunu beklemiyorduk. Sırtımızdan bıçaklandık. Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesini umuyoruz" dedi.







'BİZİM İÇİN KÖTÜ FAKAT KRİTİK DEĞİL'





Tkaçev şöyle devam etti: "Rusya'nın, Türkiye'nin buğday almamasına dayanamayacağı söylenemez. Zira kendimize yeni pazarlar bulacağız. Fakat sağduyunun kazanacağından eminim. Türkiye de Rus buğdayıyla ilgileniyor."





Türkiye'ye ürünlerini gönderemeyecek olmaları nedeniyle Rus tarımcıların 1.3 ya da 1.5 milyar dolarlık bir kayba uğrayacağını tahmin ettiklerini de kaydeden Tkaçev, "Bu bizim için kötü fakat kritik değil. En kötü olasılıkla kendimize yeni pazarlar bulacağız. Ancak (Türkiye ile) uzlaşı bulunacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.





'HÜKÜMETİN TAVRI YERLİ DOMATES ÜRETİCİLERİNİN DESTEKLENMESİ YÖNÜNDE'





Tkaçev ayrıca, Türkiye'den domates almaya yeniden başlamayı planlamadıklarını belirtti. Bakan "Hükümetin tavrı şöyle: Hayır, domates pazarımızı Türk üreticilere açmayı planlamıyoruz. Her şeyden önce yerli (domates) üreticilerini destekleyeceğiz" dedi.

Türkiye, buğday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı 15 Mart'ta çıkarmıştı.

Kommersant gazetesi, bunun 'fiili bir yasak' olduğunu yazmıştı.

Kommersant'ın bazı kaynaklarıysa, Türkiye'nin bu adımı, Rusya'nın Türkiye'den alınan domatese yönelik yasağı kaldırmamış olması yüzünden atmış olabileceğini söylemişti.







