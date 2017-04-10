'22 oyu cebime attım, Tayyip Erdoğan 2 oy farkla kazandı'

1980 öncesinde MSP’nin gençlik örgütlenmesi Akıncılar Derneği’nin İstanbul İl Başkanlığı, Milli Türk Talebe Birliği yöneticiliği ve MSP Yönetim Kurulu üyeliği yapan iş adamı Yakup Kaldırım, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı seçildiği seçimde, ’22 oyu sandıktan alarak cebine koyduğunu, böylece Erdoğan’ın seçimi 2 oy farkla kazandığını’ öne sürdü.







Serkan Yorgancılar’ın “İslami Gençliğin Yazılmamış Öyküsü, Akıncılar” kitabında yayınlanan röportajında Kaldırım, o seçimde Erdoğan’ın, diğer adayları engelleyerek, divan başkanlığını ayarlayarak ve ‘oy çalarak’ kazandığını öne sürdü.





“Erdoğan benim başkan yardımcımdı” diyen Kaldırım, “MTTB içerisindeki tartışmalar ve çalkantılar devam ederken ben İstanbul’da Serhat Spor ve Kültür Derneği’ni kurdum. Açılışımızı Bakan İsmail Müftüoğlu yaparken takdimi de Recep Tayyip Erdoğan yaptı” ifadelerini kullandı.





Kaldırım, Erdoğan’ın seçimler kronolojisindeki ikinci ancak en önemli adım sayılan MSP (Milli Selamet Partisi) İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı seçimini kazanmasıyla ilgili Serkan Yorgancılar’ın “Tayyip Erdoğan’ın Gençlik Başkanı olmasında sizin büyük emeğiniz var sanırım. O gün orada neler oldu?” sorusu üzerine Kaldırım şunları söyledi:





“BİZ KONGREYİ ONA KAZANDIRACAĞIZ”





“Tayyip Erdoğan’ın Gençlik Kolları başkanı olma olayını da anlatayım. Mustafa Öztürk Gençlik il başkanı, o evlendi yerine yeni başkan seçilecek. İki aday var, birisi Mardinli Zülfikar isminde birisi. Uzun boylu, uzun sakallı ve sürekli şalvar giyinen bir arkadaş. Tayyip Bey de Beyoğlu (ilçe) Başkanı ve o da aday. Eski il başkanı oyunu Zülfikar’dan yana yaptı ve o çok az oyla kazandı.”





ERDOĞAN KAZANMAK İSTİYOR…





Erdoğan seçimi şansa bırakmak istemediğini kaydeden Kaldırım, süreçte yaşananları şöyle anlattı: “Kadir Mısıroğlu’nun yanında oturduğum bir zaman Tayyip Erdoğan yanıma gelerek durumu bana anlattı. Ben Kadir Mısıroğlu’na dedim ki Erdoğan talip değil matluptur. Biz kongreyi ona kazandıracağız.”





MUHALİFLER ENGELLENİYOR…





“Pazar günü kongre günü ve çalışmalara başladım. Muhalif olan isimlerin listelerini aldım ve Bayrampaşa Akıncılar Başkanı Şevket vardı, 2 metrelik koca bir adam, bir tokatta bir adam devirir, onu kapıya koydum ve ben içeriye girdim. Şevket’e talimat verdim ve muhalif olan ilçelerin içeriye girmelerini engelledim.”





DİVAN BAŞKANI DA AYARLANMIŞ…





“Kadir Mısıroğlu’nun da divan başkanı olmasını sağladım. Orada divan başkanlığı için de bir aday vardı, onun yanına gittim ve Kadir Abi’nin aday olduğu yerde kimse aday olamaz diye diğer adayları da engelledim.”





MUHALİF OYLAR NASIL ÇALINDI?





Sandığa müdahalenin muhaliflerin engellenmesi ve divan başkanının ayarlanması ile sınırlı kalmadığını öne süren Kaldırım, “Sandıklar açıldığında da kendim sandıkların başına geçerek sayımda aktif rol aldım. Hatırladığım kadarıyla 22 oyu cebime koydum ve Tayyip Erdoğan 2 farkla kazanmış oldu. Kadir Mısıroğlu bunu internette anlatıyor ama benim ismimi söylemiyor, gençleri organize ettim diyor.” ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN’IN SEÇİMLER KRONOLOJİSİ

1975, MSP (Millî Selamet Partisi) Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı’na seçildi.

1976, MSP (Milli Selamet Partisi) İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçildi.

1984, Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı oldu.

1985, Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi seçildi.

1986, ara seçimlerde Refah Partisi’nden İstanbul milletvekili adayı oldu, seçilemedi.

1989, yerel seçimlerde Refah Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkanı adayı oldu, seçilemedi.

1991, genel seçimlerde Refah Partisi’nden İstanbul milletvekili adayı oldu, seçilmedi.

1994, yerel seçimlerde Refah Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu, seçildi.

2001, AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) Kurucu Başkanı oldu.

2003, ara seçimlerde siyasi yasağı kalkınca Siirt milletvekili adayı oldu, seçildi.

2007, genel seçimlerde İstanbul’dan milletvekili adayı oldu, seçildi.

2011, genel seçimlerde İstanbul’dan milletvekili adayı oldu, seçildi.

2014, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu, seçildi.





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