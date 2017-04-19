Manisa'da peşpeşe iki deprem

Saat 14.23 ve 14.24'te meydana gelen iki ayrı deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.









Manisa'nın sırasıya Sınırlı-Turgutlu ve Koldere-Saruhanlı ilçelerinde 4.2 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.