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Manisa'da peşpeşe iki deprem
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Manisa'da peşpeşe iki deprem
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19 Nisan 2017 15:30
Manisa'da peşpeşe iki deprem
Manisa'nın Sınırlı ve Saruhanlı ilçelerinde 4.2 ile 3.9 büyüklüğünde iki deprem oldu
SHABER3.COM
Manisa'nın sırasıya Sınırlı-Turgutlu ve Koldere-Saruhanlı ilçelerinde 4.2 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Saat 14.23 ve 14.24'te meydana gelen iki ayrı deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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