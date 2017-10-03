THY Erbil’e geri mi dönüyor?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gitmesinin ardından bu adımdan rahatsız olan Bağdat Hükümeti, Türkiye ve İran çeşitli yaptırımları hayata geçirmeye başladı.



Türkiye ve İran'a da sınırı olan IKBY'nin petrol dışında üretimi olmadığı ve tüketim ürünlerinin neredeyse tamamının ithal edildiği biliniyor.





Bir taraftan IKBY'ye yönelik Bağdat hükümeti, Türkiye ve İran yakın diplomasi yürütürken ilk adım olarak Erbil ve Süleymaniye kentlerine dış hatlar uçuşları durduruldu. İç hat uçuşları hala devam etse de IKBY'ye Bağdat üzerinden ulaşılması gerekiyor.





Son gelişmeleri Amerika’nın Sesi’nden (VOA) Hediye Levent’e değerlendiren değerlendiren Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Dara Celil Heyyat, IKBY'ye uçuşları durduran THY ve Lübnan havayolu şirketi Middle East Airways gibi şirketlerin birkaç gün içinde uçuşlara başlayabileceğini söyledi.