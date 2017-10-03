'Beni öldürtmediği için çok teşekkürler, umarım bu tavrını sürdürür'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sedat Peker’in kendisine yönelik söylediği “Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır” sözlerine köşesinden yanıt verdi. Altaylı “Beni hâlâ öldürtmemiş olduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi.





Sedat Peker’in adamları olduğu sürülen kişilerin yayınladıkları işkence videosu üzerine bir yazı kaleme alan ve Peker’in tehditleriyle karşılaşan Altaylı bugün “Hangisi Güçlü” başlıklı köşe yazısında Peker’e “teşekkür” etti.





Altaylı’nın bugünkü yazısında “Teşekkürler Sayın Peker” başlıklı bölüm şöyle:





“Sedat Peker Bey, geçen günkü yazım üzerine bir açıklama yaptı.





Açıklamasının özü şu:





‘Seni hâlâ öldürtmemiş olmam, mafya olmadığımın kanıtıdır.’





Kendisine beni hâlâ öldürtmemiş olduğu için çok teşekkür ediyorum.





Umarım bu tavrını sürdürür.





Durduk yerde merhum gazeteci olmaya niyetim yok.”





Fatih Altaylı’nın, Sedat Peker’in adamlarının yayınladıkları işkence videosu üzerine yazdığı yazı pazar günü Habertürk gazetesinde yayınlanmış, Altaylı bu yazıda, “En havalı ‘baba’lardan Sedat Peker Antalya’da kaldığı otelden iç çamaşırlarıyla gözaltına alınırken çekilen görüntüler, hâlâ aklımdadır” ifadelerini kullanmıştı. Peker, ise Altaylı’nın yazdıklarına sosyal medya hesabından “Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır” sözleriyle cevap vermişti.