Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan 4 gün sonra 'yeni devlet' açıklaması /07 Ağustos 2017 18:04

Erdoğan'dan 4 gün sonra 'yeni devlet' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

“Kim ne derse desin hepsi hikaye”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’li, partinin eski MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın katıldığı TV programında kullandığı "Yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin, lideri de Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerine isim vermeden yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim Türkiye Cumhuriyeti’nden başka devletimiz yoktur. Kim ne derse desin hepsi hikaye. Ben size partimin genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı olarak manifestomuzu söylüyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, biti bu kadar” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tıpkı Başbakan Binali Yıldırım ve AKP sözcüsü Mahir Ünal gibi Oğan'a yönelik her hangi bir yaptırımdan söz etmedi. 
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