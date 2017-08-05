Ne özür ne kınama dahası mağdur olan AKP'ymiş!





Toplu açılış töreni için Sivas'ta bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Valilik ziyaretinin ardından gazetecilerin Ayhan Oğan'la ilgili sorularını yanıtladı.







Başbakan “Şaka mı yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti devleti, 29 Ekim 1923’te kuruldu. O da Osmanlı Devleti’nin devamı olarak kuruldu. 16 Türk devleti var, bu türk devletlerinin hepsi birbirinin devamıdır. Türkiye Cumhuriyeti de geçtiğimiz 94 yıl içerisinde gelişti, büyüdü ve bugün Allah’a şükür bölgesinde ve dünyada hatırı sayılan bir ülke haline geldi”

“Eski bir MKYK üyesi” hatırlatması üzerine Yıldırım, “Kimin ne söylediğinin önemi yok, bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz” dedi





AKP SÖZCÜSÜ: AKP ALEYHİNE KAMPANYA BAŞLATILDI





AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise yaptığı yazılı açıklamada “Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır.” dedi.





Mahir Ünal “Son günlerde medyada, MKYK üyemiz olduğu iddia edilen, esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Türkiye’nin son 15 yılında AK Parti’nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır.” dedi.







Ünal tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:







“Son günlerde toplumda Cumhuriyetimizin değerleri ve kazanımlarına ilişkin kaygılar oluşturmayı amaçlayan bazı provokasyonlar yaşanmıştır. Bu olayların tamamında, faillerle ilgili işlemler titizlikle yapılmıştır. AK Parti, 15 yıldır her kesimden insanımızın yaşam tarzının güvencesi olmuştur. Halkımızın inancına, kıyafetine, meşrebine müdahale eden anlayışlarla mücadele ederek iktidara gelmiş bir siyasi hareket olduğumuzun en yakın şahidi, bizatihi milletimizdir. AK Parti, kurulduğu günden beri ayrımcılığa ve ötekileştirmeye asla müsaade etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir.





Son günlerde medyada, MKYK üyemiz olduğu iddia edilen, esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Türkiye’nin son 15 yılında AK Parti’nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır. Partimizin bu konudaki görüşlerini, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, daha önce çeşitli defalar, bizzat veya sözcüleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.





Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için, AK Parti olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gece gündüz çalışıyor, mücadele ediyoruz. Bugün Türkiye, bir asır önce maruz kaldığı kuşatmanın bir benzeri saldırılarla karşı karşıyadır. Çanakkale Zaferinden ve Kurtuluş Savaşından aldığımız ilhamla, tarihi bir istiklal ve istikbal mücadelesi yürütüyoruz. Demokrasimizi ve ekonomimizi, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için yaptığımız hizmetleri, 2023 hedeflerimizle taçlandırmak için cansiperane bir şekilde çalışıyoruz. Böylece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini de yerine getirmiş olacağımıza inanıyoruz. Devletimizin ve partimizin temel umdeleri olarak ifade ettiğimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. AK Parti’yi değerlendirmek isteyenler, provokatif söylem ve eylemlere değil, sadece ve sadece 15 yıllık icraatımıza bakmalıdırlar”





Başbakan Yıldırım ve parti sözcüsünün iki kez benzer açıklama yapan Oğan'la ilgili her hangi bir eleştirel ifade kullanmaması ve partinin disiplin kurullarının işletileceğine dair bir beyanda bulunmamaları dikkat çekti. AKP Genel Başkanı Erdoğan da bugün 2 ayrı programda konuşmasına rağmen 'yeni devlet' açıklamasına dair her hangi bir açıklama yapmadı.