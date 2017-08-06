Binali Yıldırım'a çağrı: Madem 'yeni devlet' söyleminden rahatsızsın, ihraç et!

AKP'li Ayhan Oğan'ın "yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan'dır" sözlerine Başbakan Binali Yıldırım'ın, "bizim partimizi bağlamaz" yanıtına CHP'li Özgür Özel'den tepki geldi. Özel, "Madem rahatsızsın, disiplin sürecini başlat, partiden ihraç et, samimiyetini görelim" dedi.





Başbakan Binali Yıldırım, AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın "Yeni bir devlet kuruyoruz, kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" sözlerine "kimin ne söylediğinin önemi yok, bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz" diye tepki göstermişti.







Yıldırım'ın AKP MKYK üyesi ve milletvekili Ayhan Oğan'ı televizyon programcısı, bizm partimi bağlamaz sözlerine tepki yağdı. Bunlardan biri de CHP Grup Başkan Vekili Özgür Öel oldu. Özel, "rahatsız oluyorsan, disiplin sürecini başlat, ihraç et" dedi.





Özel "Binali bey, niye 'hadi oradan' diye ortaya bağırıyorsun? Madem rahatsızsın disiplin sürecini başlat, ihraç et partiden görelim samimiyetini" ifadelerini kullandı.