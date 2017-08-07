Samanyolu Haber /Gündem / Süfyâniyet çağının taylasanlılarını da Allah’a bırakın! /07 Ağustos 2017 16:17

Süfyâniyet çağının taylasanlılarını da Allah’a bırakın!

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde 'Hak kapısının tokmağını çal dur ama kullardan asla lütuf bekleme; yoksa hiç farkına varmadan sen de peylenmiş olabilirsin!..' dedi

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

 Hak kapısının tokmağını çal dur ama kullardan asla lütuf bekleme; yoksa hiç farkına varmadan sen de peylenmiş olabilirsin!..

* Hasedi imanın önüne geçtiğinden, samimi mü’minleri karalamayı bile meslek edinen, Süfyâniyet çağının taylasanlılarını da Allah’a bırakın!..

* Fazilet hissi insanlarda mehâbetullahtandır.

* Milletimizin parlak çehresini kirlettikleri gibi, ülkemizde hukuk sistemini de adeta felç ettiler.

* Adalet mekanizmasını da bir cinnet sistemine dönüştürdüler; fakat, asla ümitsizliğe düşmemek ve hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

* Yolun sonunda Hakk’ın rızası varsa, başımızdan aşağıya meteorlar yağsa, balyozlar inip-kalksa, bizi potalara koysalar ve madenler gibi eritseler de yine katlanmalıyız!..

* Falana-filana hınç, kin ve nefretin ifadesi olarak değil, mazlumların kurtuluşu ve ülkemizin geleceği için, şahit olduğumuz zulümleri herkese anlatmalıyız!..

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