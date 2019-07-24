Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yine ortalıkta yok /24 Temmuz 2019 19:10

Erdoğan yine ortalıkta yok

Bir süredir ortalarda görünmeyen ve sağlığana dair çok sayıda iddia ortaya atılan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ı tweet atarak tebrik etmişti. Erdoğan bugün de Lozan Antlaşması'nı twitter üzerinden kutladı ve yazılı bir açıklama ile iktifa etti.

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Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan Lozan Barış Antlaşması'nın 96’ncı yıl dönümü. 

Sevr’in tarafı olan İtilaf Devletleri 28 Ekim 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) hükümetini Lozan’da toplanacak olan barış konferansına davet etmişti. Mustafa Kemal Atatürk, Lozan’da barış şartlarının müzakeresini yürütecek heyetin başkanlığına İsmet Paşa’yı tayin etmişti. 

ERDOĞAN'DAN İNÖNÜ'SÜZ LOZAN KUTLAMASI: 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ıncı yıl dönümünde anlaşmayı bizzat imzalayan İsmet İnönü'yü anmadan yazılı bir mesaj yayımladı. 

ERDOĞAN'IN YAZILI OLARAK YAYIMLANAN LOZAN MESAJI:  

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş senedi olan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96’ncı yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl aynı zamanda istiklal mücadelemizin başlangıcının 100’üncü yıl dönümüdür. 

Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşmasıyla taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bir asır önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir. 

Son dönemde Doğu Akdeniz’de ve Suriye’nin kuzeyinde attığımız adımlar, Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye’yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir. 

Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 96’ıncı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum."
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