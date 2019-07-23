Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan günler sonra haber geldi /23 Temmuz 2019 20:30

Erdoğan'dan günler sonra haber geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıkmış ancak son günlerde görünür olmayışının nedeni Ankara kulislerinde soru işaretlerine yol açmıştı. İlk ses çıktı.

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Dün akşam saatlerinde Arap basınında "Recep Tayyip Erdoğan öldü" haberi yer almaya başlamış, sosyal medyada Arap kullanıcıların paylaştığı ve İngiliz basın kuruluşu BBC'ye atfedilen haberlerde "BBC Arabic Erdoğan kalp krizi geçirdi iddiaları" yer almaya başlamıştı. BBC Arapça'da yer aldığı iddia edilen Erdoğan öldü haberlerinin nereden çıktığı bilinmemekle beraber, haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. 

 Yaşanan sansasyonun ardından Günboyu gazetesi yazarı Balamir Göktuğ'un köşesinde paylaştığı kulis bilgileri, akıllarda oluşan soru işaretlerini perçinlemişti. Göktuğ, "Erdoğan nerede?" başlıklı bir yazı kaleme alarak, Erdoğan'ın son günlerde kamuoyu önünde görünmemesinin başkent kulislerinde bazı sorulara neden olduğunu dile getirmişti. 

Boris Johnson'ı tebrik etti 

Erdoğan'ın sessizliği bozuldu. Kamera karşısına çıkmayan AKP'li Cumhurbaşkanı resmi Twitter hesabı üzerinden İngiltere'de Muhafazakâr Parti'nin başına geçen ve ülkenin 77. başbakanı olacak Boris Johnson'ı tebrik etti. Erdoğan, yayınladığı mesaja Boris Johnson’ı ekleyerek, “Birleşik Krallık’ın 77. Başbakanı olan @BorisJohnson’ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 


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