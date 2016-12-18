Erdoğan neden FaceTime'dan CNN Türk yayınına bağlanmadı?





Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası HDP binaları hedef oldu.





Gece boyu Türkiye'nin çeşitli yerlerden provokatif saldırı haberleri geldi.













Kayseri'de HDP il binası ateşe verildi, CHP ve EMEP üyeleri saldırganların hedefi oldu.





İstanbul HDP Beylikdüzü Teşkilatı yakıldı, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.





Bir çok il ve ilçede de Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleyebilecek manzaralar yaşandı.





HDP provokatif olaylar ile ilgili açıklama yaptı. "‘Yetkililer telefonlara çıkmıyor" denildi.





O açıklama şöyleydi:





“Yetkililerin telefonlarımıza çıkmamaları, saldırganların kimler tarafından himaye ve teşvik edildiklerini gösteriyor. Bu saldırıları önlemeye yönelik tedbir almayanlar bu provokasyonlara fırsat veriyorlar”





Sabah saatlerinde başlayan olaylar sosyal medyanında gündemindeydi.





AKP'ye yakın hesaplar Kayseri dahil yaşanan provokasyonu yine Cemaat'e yıkmaya çalıştı.





Açık açık "Cemaat yapıyor" diyenler oldu.













Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ise tıpkı İçişleri ve Adalet Bakanlıkları gibi gün boyu yaşananan provokasyonları izlemekle yetindi.







Bir tek sağduyu açıklaması gelmedi.





Dahası başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 şehitle ilgili Kayseri'ye taziyeye gitmek yerine Trabzon'da stad açmaya gitmeyi tercih etti.













Türkiye bir iç savaştan endişe ederken Erdoğan vahim cümleler kurdu.





Vatandaşlardan muhbirlik yapmalarını komşularını ihbar etmelerini istedi. Erdoğan aynen şöyle dedi:





“Nerede kim var, kimi biliyorsunuz hemen güvenlik teşkilatlarımıza bunu bildirin. Her mahallede muhtarlarımıza, köydeki muhtarımıza söylüyorum; kim senin mahallene, köyüne taşındı? Bunu senden daha iyi kimse bilir mi? Bilmez. Dolayısıyla bunu ne yapacaksınız, hemen güvenlik teşkilatımıza bildireceksiniz ve bunları toplayıp alacağız. Bunu birlikte yapacağız. Bunda hiç endişeniz olmasın”





Oysa Türkiye Erdoğan'ın halkı bir canlı yayınla 15 Temmuz'da sokağa nasıl dökebildiğini görmüştü.





Yine bir FaceTime yayınıyla CNN Türk'e bağlanabilir ve halkı bu defa evlerine dönmeye çağırabilirdi.





Ama yapmadı...





Ertuğrul Cihan/Yorum