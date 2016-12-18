'Akan kanın sebebi başkanlık!'

CHP Parti Meclisi’nde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de akan kanın durmasının yolunun ‘Başkanlığa dur demekten’ geçtiğini söyledi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıldan beri Türkiye’nin fiili başkanlıkla yönetildiğini belirterek, bu nedenle Türkiye’nin teröre teslim olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Halk başkanlık hayaline ‘dur’ derse, kan ve gözyaşı durur” dedi.





Kılıçdaroğlu, “‘Komisyonda tarihi bir mücadele vereceğiz. Kapalı oylama yapılmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı. CHP PM ve kapalı grup, Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, artan terör saldırıları ve anayasa değişikliği teklifi masaya yatırıldı. Toplantı, şehitler nedeniyle saygı duruşuyla başladı. Doğum gününü kutlamak isteyenlere izin vermeyen Kılıçdaroğlu’nun “Bugün, yaşadığım en kötü doğum günü. Bu kadar acı varken insan nefes almaya utanıyor” dediği öğrenildi. Konuşmasında hükümetin ülkeyi yönetemediğini, gencecik çocukların kurban edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “İktidar bunu nasıl göremez. O kadar olay yaşandı, bugüne kadar hiç kimse sorumluluk almadı” dedi. Başbakan Binali Yıldırım’ın birlikten beraberlikten söz ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Ama CHP’yi terörle bir göstermeye çalışan milletvekillerine, yöneticilerine bir şey demiyor. Başbakan’ın bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum” dedi.





‘1 Kasım’a böyle geldik’





Terör saldırılarının Başkanlık propagandası için kullanılmasının ahlaksızlık olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Çocukların kanı üzerinden başkanlık propagandası yapmak ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır” dedi. Terör saldırılarının artacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, “7 Haziran’dan 1 Kasım’a böyle geldik. Her saldırıdan sonra başkanlık vurgusu yapılması bunu gösteriyor” diye konuştu. Anayasa Komisyonu’na ilişkin “Komisyonda tarihi bir mücadele vereceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, kapalı oylama yapılmasının sağlanacağını kaydetti. Komisyonda Genel Kurul’da bunun bir rejim değişikliği olduğunu anlatacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, ‘’Halkın başkanlığa karşı olduğu anlaşıldı. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı diyorlar. Referanduma gidilirse, kabul edilmemesi için mücadele edeceğiz. MHP tabanı bunu istemiyor. AKP tabanında da karşı çıkan bir seçmen kitlesi var. Her türlü manipülasyonu, medyayı kullanmalarına rağmen anketlerde başkanlığın geçmeyeceği görülüyor’’ dedi. En büyük görevin CHP’ye düştüğünü ancak tüm partilerin, STK’lerin, aydınların, vatanseverlerin ortak mücadele etmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, ‘’Bu yalnızca CHP’nin meselesi değil. Cumhuriyetin tüm olanaklarından faydalanan herkesin mücadele etmesi gerek. Bu ne bir vekil, ne bir belediye başkanları ne de bir parti seçimi. O nedenle Türkiye’yi birleştirip diktaya karşı durmalıyız. Bu nedenle tüm vatanseverler birleşmeli’’ diye konuştu.





‘En büyük yolsuzluk’





Bugünün (dün) 17 Aralık olduğunu belirterek, “Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk günü” diyen Kılıçdaroğlu, devletin bu denli çivisinin çıktığı başka bir dönem yaşanmadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, “Bunu iki çıkar ortağının birbiriyle çakışmasından öğrendik” ifadelerini kullandı. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da Meclis’e gönderilen anayasa teklifine ilişkin sunum yaptı. Tezcan’ın sunumda, teklifin “Meclis’i tabuta koyma” anlamına geldiğini belirttiği, demokrasiyi yok etmek için tek adam yaratma projesi olduğunu söylediği ve “Bu yetkiler krallarda da padişahlarda da yok” dediği öğrenildi. Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin ise konuşmasında 1 Mart tezkeresini anımsattığı ve ‘’Doğru olanı yaptık. Bir felaketi önledik. Bugün yine tarihi bir sorumluluğumuz var. Hepimize görev düşüyor. Önce bize oy veren 12 milyonu ayağa kaldırıp, hep birlikte mücadele etmeliyiz, ortak aklı kullanmalıyız. Geçmişte hatalar yaptık, bunların telafisi vardı ama bu süreçte yapacağımız bir hatanın telafisi yok’’ ifadelerini kullandığı belirtildi.





(Aktifhaber.com)