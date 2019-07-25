Erdoğan: Atilla borcumuz kalmadan ülkesine döndü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’e Cumhuriyet Nişanı verdiği törende çeşitli açıklamalarda bulundu.







Erdoğan, Reza Zarrab davası sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu kalan ve 24 Temmuz'da Türkiye’ye dönen Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla hakkında; “Hakan Atilla uzun bir süredir bu yaşamış olduğu süreç, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür." dedi.





ERDOĞAN: ONU SAHİPLENMEYECEĞİZ DE KİMİ SAHİPLENECEĞİZ





"Her türlü girişimleri yaptık. Kendisiyle alakalı mahkumiyet cezası bitmiş oldu ve borcumuz kalmadan Hakan Atilla ülkesine dönmüş oldu." diyen Erdoğan, "Kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde bundan sonrasına yönelik ‘Ailenle, çocuklarınla dinlen, tatilini yap, ondan sonra seni Ankara’da külliyede bekliyorum. Ziyaretimize gel, neyi yapacağımızın kararını veririz’ dedik. Hakan Atilla için herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz.” şeklinde konuştu.





‘PUTİN MÜJDEYİ VERDİ’





Rusya’nın vizeleri kaldırmasıyla ilgili olarak da, “Sayın (Vladimir) Putin daha önceden vize müjdesini bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da ilan edildiği şekilde Rusya’ya ziyaretlerini yapabilecek. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Uzum zamandır aramızdaki diyaloğun bir neticesidir bu. Bugün açıklandığı gibi adım atılmıştır.” ifadesini kullandı.