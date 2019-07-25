Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Atilla borcumuz kalmadan ülkesine döndü /25 Temmuz 2019 22:05

Erdoğan: Atilla borcumuz kalmadan ülkesine döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'da 32 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen Hakan Atilla hakkında, "Borcumuz kalmadan ülkesine döndü." ifadesini kullandı.

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’e Cumhuriyet Nişanı verdiği törende çeşitli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Reza Zarrab davası sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu kalan ve 24 Temmuz'da Türkiye’ye dönen Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla hakkında; “Hakan Atilla uzun bir süredir bu yaşamış olduğu süreç, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür." dedi. 

ERDOĞAN: ONU SAHİPLENMEYECEĞİZ DE KİMİ SAHİPLENECEĞİZ

"Her türlü girişimleri yaptık. Kendisiyle alakalı mahkumiyet cezası bitmiş oldu ve borcumuz kalmadan Hakan Atilla ülkesine dönmüş oldu." diyen Erdoğan,  "Kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde bundan sonrasına yönelik ‘Ailenle, çocuklarınla dinlen, tatilini yap, ondan sonra seni Ankara’da külliyede bekliyorum. Ziyaretimize gel, neyi yapacağımızın kararını veririz’ dedik. Hakan Atilla için herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz.” şeklinde konuştu.

‘PUTİN MÜJDEYİ VERDİ’

Rusya’nın vizeleri kaldırmasıyla ilgili olarak da, “Sayın (Vladimir) Putin daha önceden vize müjdesini bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da ilan edildiği şekilde Rusya’ya ziyaretlerini yapabilecek. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Uzum zamandır aramızdaki diyaloğun bir neticesidir bu. Bugün açıklandığı gibi adım atılmıştır.” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan: Atilla borcumuz kalmadan ülkesine döndü Sonraki Haber >>

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:39:28