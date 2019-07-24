Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Atilla’nın dönüşü o soruyu akıllara getirdi /24 Temmuz 2019 21:50

Hakan Atilla’nın dönüşü o soruyu akıllara getirdi

Halkbank’ın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı uyguladığı müeyyideleri deldiği gerekçesiyle Reza Zarrab ile birlikte yargılanan Mehmet Hakan Atilla’nın ülkeye dönüşü “Zarrab nerede?” sorusunu akıllara getirdi.

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Reza Zarrab (Rıza Sarraf) Davası'nda mahkum edilen Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla cuma günü tahliye edilerek Türkiye’ye iade işlemleri için önce Pensilvanya’daki gözaltı merkezi York County Prison’a, oradan da New York JFK Havalimanı’ndan İstanbul’a THY uçağıyla gönderildi. 


REZA ZARRAB İTİRAFÇI OLMUŞTU

Atilla’nın ülkeye dönüşü davada birlikte yargılandığı İran asıllı Reza Zarrab'ın nerede olduğu sorusunu da tekrar gündeme getirdi.

Birgün'ün haberine göre dava safahatında müeyyideleri deldiği yönündeki suçlamayı kabul ettikten sonra savcılıkla işbirliğine giden Zarrab'ın nerede olduğu belirsizliğini koruyor. 

Kimi kaynaklar cezaevinde olduğu yönünde bilgi verirken kimileri de Amerika dışında olduğunu öne sürüyor. 

Zarrab'a dair iddialar şu şekilde:

1. NEW YORK’TA CEZAEVİNDE KALIYOR

New York Barosu avukatı Cahit Akbulut, “Reza Zarrab nerede?” sorusuna, “New York civarında ismi açıklanmayan bir cezaevinde hâlâ tutuklu olabileceği” iddiasını dile getirmişti. Zarrab'ın dışarıda olduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Akbulut, “Kaynaklarım, Türk medyasında Zarrab'ın dışarıda olduğu yönünde yer alan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, ‘Eşi Ebru Gündeş’in hamile olduğunu bile iddia ettiler. Zarrab, eşi Ebru Gündeş ile New York’a geldiği zaman sadece cezaevinde görüştü’ dediler. Böyle bir serbest kalma durumunun Amerikan adalet sisteminde imkânsız bir şey olduğunu belirttiler.” ifadelerini kullanmıştı.

2. SERBEST BIRAKILDI, AMERİKA'DA YAŞIYOR

Zarrab'ın serbest bırakıldığı ve eşi Ebru Gündeş ile görüştüğü de yine iddialar arasında yer alıyor. İtirafçı olmayı kabul ettikten sonra Zarrab'ın New York’ta ünlü restoranı Nobu’da görüntülendiği ve restoranın hemen karşısındaki Four Seasons Downtown Oteli’nde görüldüğü öne sürülmüştü. 

Hürriyet muhabiri Razi Canikligil, Zarrab'ı kapıda bekleyen Washington plakalı Cadillac Escalade marka şoförlü lüks araçla birlikte görüntülediğini açıklamıştı.

3. DUBAİ’YE YERLEŞTİ

Bir diğer iddia da Zarrab'ın davadaki işbirliğinden sonra kılık değiştirerek Dubai’ye yerleştiği yönünde. Bu iddiaya gerekçe olarak da Zarrab'ın cezaevinde olduğu dönem avukatına Dubai’ye yerleşme fikrinden bahsetmesi gösteriliyor. 

Zarrab'a ait el yazısıyla avukatına yazılmış notta, “Dubai’deki avukat Abdurrahman Al Sharif ile görüşüp ileride Dubai’de yaşayabilmem için Dubai’de oturum alıp alamayacağımı. Avukata de ki Amerika’da savcılarla işbirliği yapıp uzlaşmaya giderse cezası bittikten sonra Dubai’ye yerleşebilir mi? Amerika’dan direk Dubai’ye deport ettirse oturumumu halledebilir mi? Bütün bunları görüşmek için avukattan randevu iste gidip yüz yüze görüş.” ifadeleri yer almıştı. 

Bu da Zarrab'ın cezaevinden çıkarıldıktan sonra Dubai’ye yerleştiği yönündeki iddialara gerekçe gösteriliyor.
 
4. FBI GÖZETİMİNDE TUTULUYOR

Zarrab'ın ABD’de cezaevi dışında FBI gözetiminde tutulduğu da yine iddialar arasında yer alıyor. Zarrab, tanıklığı sırasında cezaevindeyken kendisine bıçak çekildiğini iddia etmiş ve FBI gözetiminde olduğunu söylemişti. 

New York Güney Bölge Savcılığı ise Sarraf’ın FBI gözetiminde olduğunu belirtmiş ancak nerede tutulduğuna ilişkin soruları cevapsız bırakmıştı. 
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