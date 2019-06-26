Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Atilla'ya yeniden koltuk mu? Halkbank'ta kulisleri hareketlendiren görevden alma /26 Haziran 2019 16:22

Hakan Atilla'ya yeniden koltuk mu? Halkbank'ta kulisleri hareketlendiren görevden alma

Halkbank'ta Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kilimci görevden alındı. Bu görevde daha önce, yakında ABD'de serbest kalacak Hakan Atilla vardı...

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Halkbank'ta Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Kilimci görevden alındı. ABD'de serbest bırakılacak olan Hakan Atilla bu koltuğun eski sahibiydi.

Şubat ayında Halkbank Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Erkan Kilimci görevinden alındı.

Kilimci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı görevinden geçen sene ağustos ayında ayrılmış, ardından Kalkınma Bankası’nın yönetim kurulu üyeliğine atanmıştı.

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Kilimci bugünden geçerli olmak üzere görevinden alındı.

Reuters'tan aktarılan habere göre kaynaklar, Kilimci’nin neden görevden alındığına dair herhangi bir gerekçe söylemedi.

Hakan Atilla’nın avukatları ise, müvekkillerinin cezaevinden çıktıktan sonra bir süre göçmenlik ofisi yetkilileri tarafından sorgulanacağını belirtti.

ABD yaptırımlarını deldiği iddiasıyla ABD’de tutuklu bulunan Halkbank’ta daha önce aynı koltukta bulunan isim Hakan Atilla’nın temmuz ayının sonunda ABD’de serbest bırakılarak Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

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