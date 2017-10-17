'Elindeki belgelere güveniyor, 25 yıldır ne yapmışsa filmini çekip belgesini dizmiştir'

“25 yıl ne yapmışsa hepsini yazmıştır, hepsinin filmini çekmiştir, belgeleri dizmiştir”





“Melih Gökçek, ne yapmışsa hepsini yazmıştır, hepsinin filmini çekmiştir, belgelerini dizmiştir. Zaten 25 seneden beri böyle duruyor. Melih Gökçek onlara güvenerek direniyor ama çok uzun süre direnemez. Çünkü Melih Gökçek, AKP ile değil ki, koca devletle karşı karşıya ve hiç acıyacaklarını sanmıyorum. Elinde neyi var, neyi hepsini alabilirler.”





“Erdoğan Bayraktar, ‘Ben ne yaptıysam başbakanın talimatıyla yaptım’ demişti”





“En kısa zamanda dayanamayacak ve istifa edecektir. Hatırlayın Erdoğan Bayraktar giderken “Ben ne yaptıysam başbakanın talimatıyla yaptım. Başbakanın da istifa etmesi gerekir” demişti. Melih bu noktaya getirir mi? Bu işin içinde şunlar var diyebilir mi sanmıyorum. Belgelerle ortaya çıkabilir mi, alın belgeleri diyebilir mi sanmıyorum dediğim gibi devletle karşı karşıyalar, iki elinde ne var ne yok alırlar. Bugün yarın istifa edecek.”





“Gökçek bundan sonra bir şey yapamaz”





(Gökçek, bundan sonra ne yapar sorusuna) “Hiçbir şey yapamaz. Geçmişte bunun örnekleri var, dört bakanla iddialar darbeye bağladılar, aday gösterilmediler. Onlar ne yaptı, hiçbir şey yapmadılar. Yapamazlar çünkü Bayraktar’ın dediği gerçektir. Birisi bir şey yapıyorsa bunu herkes biliyor. Bunun bilinmemesi mümkün değil. Genel bir şey var, Melih Gökçek gibi bir adam Ankara’yı parsel parsel veriyorsa, neler yaptı, yapmadı herkes biliyor. Ben AKP’li siyasetçiler için bir şey söylüyorum, Rize’de de böyle bir tartışma var eski belediye başkanı ile ilgili beni mahkemeye verdi. Ne dedim, ‘sen 10 sene evvel İstanbul’dan geldin. Gelirken ne kadar mal varlığınız vardı, şimdi ne kadar mal varlığınız var. Benim üzerimde yok, kimin üzerinde varsa devlet bunu biliyor. Melih Gökçek, Rize eski Belediye Başkanı kimse ne kadar gelirken ne kadardı. Ne kadar vergi ödediler”.





“Oturacak bir yerde hayatını devam ettirecek”





Mal varlıkları ortada kendi ve yakınlarının, biz görevden aldık niye alıyorsun çünkü ayyuka çıktı. Ankara sokaklarında herkes Melih’i konuşuyor. Metal yorgunluğu diyorlar. Bana sordu bir gazeteci, ‘siz metal yorgunu musunuz’ diye. Metal yorgunu olmak için Altınlar, gümüşler… (Kahkaha) Bunlar sadece metal yorgunu değil ki, inşaat yorgunu falan, bunlar hepsini beraber yaptılar, kemin ne yaptığını hepsi biliyor. Bence Melih buna dayanamaz istifa edecek. Oturacak bir yerde hayatını devam ettirecek.”