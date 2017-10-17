Booking.com: Yakında Türkiye'de tekrar açılmayı umuyoruz





Gazete Habertürk'ten Burak Güleç'in aktardğıgına göre yetkililer, "Türkiye ile uluslararası çaptaki çalışmalarımız devam edecek. Türkiye'nin göz alıcı doğal güzellikleriyle eşsiz kültürünü keşfetmek için tüm dünyadan burayı ziyaret edecek seyahatçilere aracı olmayı sürdürüyoruz. Türkiye'deki kullanıcılarımız da uluslararası seyahatlerinde hizmetlerimizden yararlanabilirler" diye ekledi.





Türkiye'de hizmet veremediklerini anımsatan yetkililer, "Umuyoruz ki yakında ülke içi seyahatlere ilişkin servislerimizi tekrar sunacağız. Bu kapsamda Türkiye'deki resmi kanallarla diyaloğumuzu açık tutmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizin Türkiye içinde kullanıma tekrar açılması için uzlaşma sağlanacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.





MART AYINDA FAALİYETİ DURDURULMUŞTU





İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, TÜRSAB'ın açtığı 'haksız rekabet' davasında, Booking.com'un Türkiye'deki konaklama tesislerini pazarlama faaliyetlerini durdurmuştu. 14 Haziran'daki duruşmada ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebi reddedilmişti.