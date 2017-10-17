Samanyolu Haber /Ekonomi / Booking.com: Yakında Türkiye'de tekrar açılmayı umuyoruz /17 Ekim 2017 09:43

Booking.com: Yakında Türkiye'de tekrar açılmayı umuyoruz

Booking.com yetkilileri, “Umuyoruz ki yakında Türkiye içi seyahatlere ilişkin servislerimizi tekrar sunacağız” dedi.

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı dava üzerine Türkiye'deki faaliyetleri 29 Mart'ta durdurulan online otel rezervasyon portalı Booking.com yetkilileri, 23 Ekim'de yapılacak beşinci duruşma öncesinde olumlu mesajlar verdi. HaberTürk'e konuşan yetkililer duruşmadan umutlu olduklarını belirtti.

Gazete Habertürk'ten Burak Güleç'in aktardğıgına göre yetkililer, "Türkiye ile uluslararası çaptaki çalışmalarımız devam edecek. Türkiye'nin göz alıcı doğal güzellikleriyle eşsiz kültürünü keşfetmek için tüm dünyadan burayı ziyaret edecek seyahatçilere aracı olmayı sürdürüyoruz. Türkiye'deki kullanıcılarımız da uluslararası seyahatlerinde hizmetlerimizden yararlanabilirler" diye ekledi.

Türkiye'de hizmet veremediklerini anımsatan yetkililer, "Umuyoruz ki yakında ülke içi seyahatlere ilişkin servislerimizi tekrar sunacağız. Bu kapsamda Türkiye'deki resmi kanallarla diyaloğumuzu açık tutmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizin Türkiye içinde kullanıma tekrar açılması için uzlaşma sağlanacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

MART AYINDA FAALİYETİ DURDURULMUŞTU

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, TÜRSAB'ın açtığı 'haksız rekabet' davasında, Booking.com'un Türkiye'deki konaklama tesislerini pazarlama faaliyetlerini durdurmuştu. 14 Haziran'daki duruşmada ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebi reddedilmişti.
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