'Çok üzüldü ve kırıldı'

İstifası beklenen Gökçek'in "üzgün" olduğu ve Erdoğan tarafından kendisine yapılanlara kırgın olduğu iddia edildi.







Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'in yazısından ilgili bölüm:





“Toparlandı, bugün yarın bırakır” diye söze giren bir kaynağım Gökçek kadar kendilerinin de “üzgün” olduklarını anlattı. Sonra ben sormadan o üzüntünün nedenlerine dair kendi görüşlerini aktardı.

“Yöntem böyle olmamalıydı” diye başladı ve devam etti:

“Bu kadar yıldan, bu kadar emekten sonra böyle bir adım atılıyorsa ikna edici bir gerekçe açıklamaları gerekirdi. Neden bırakması gerekiyor? Yerine biri mi gelecek? Kendisine başka bir görev mi tevdi edilecek? Bunları oy veren insanlara anlatmak gerekirdi. Şimdi sadece solcular çıkıp aldığı oylar ve seçilmişliği üzerinden Başkanı savunuyor.”