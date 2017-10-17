Irak ordusu Şengal'e girdi, Kerkük'e şimdi de IŞİD saldırdı

Dün Kerkük'ü ele geçiren Irak ordusu ve İran destekli Şii milisler bugün de ilerleyişini sürdürüyor.





Rûdaw muhabiri Tahsin Kasım, Peşmerge Güçleri’nin çekildiğini, herhangi bir çatışma yaşanmadığını aktardı.

Şengal’e giren Heşdi Şabi mensuplarının sayısının 500 - 600 civarında olduğu, Federal Polis ve ordu güçlerinin ise kent merkezine girmeyip çevre bölgelerde beklediği öğrenildi.

Rabia ve Ewene’ye doğru hareket eden bir Heşdi Şabi birliğinin ise Kürdistan Bölgesi - Rojava sınırını ele geçirmeye çalıştığı kaydedilDİ







KERKÜK'E IŞİD SALDIRISI



