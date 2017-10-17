Samanyolu Haber /Dünya / Irak ordusu Şengal'e girdi, Kerkük'e şimdi de IŞİD saldırdı /17 Ekim 2017 09:26

Irak ordusu Şengal'e girdi, Kerkük'e şimdi de IŞİD saldırdı

Heşdi Şabi ile Iraklı güçlerin, Şengal'e girdiği bildirildi.

SHABER3.COM

Dün Kerkük'ü ele geçiren Irak ordusu ve İran destekli Şii milisler bugün de ilerleyişini sürdürüyor.

Rûdaw muhabiri Tahsin Kasım, Peşmerge Güçleri’nin çekildiğini, herhangi bir çatışma yaşanmadığını aktardı.
 
Şengal’e giren Heşdi Şabi mensuplarının sayısının 500 - 600 civarında olduğu, Federal Polis ve ordu güçlerinin ise kent merkezine girmeyip çevre bölgelerde beklediği öğrenildi.
 
Rabia ve Ewene’ye doğru hareket eden bir Heşdi Şabi birliğinin ise Kürdistan Bölgesi - Rojava sınırını ele geçirmeye çalıştığı kaydedilDİ

KERKÜK'E IŞİD SALDIRISI

Irak ordusunun Kerkük'ü ele geçirmesinin akabinde IŞİD'in de Kerkük'e saldırdığı bildirildi. IŞİD bölgedeki petrol kuyularına doğru ilerlerken köylerde bulunan siviller yerlerinden kaçtığı öğrenildi.

Irak ordusundaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, IŞİD militanları, kent merkezinin 45 kilometre batısında yer alan Ed-Dibs ilçesine bağlı El-Milh ve Et-Tuveyliğa köylerini ele geçirdi.

IŞİD militanlarının bölgede petrol kuyularının olduğu alana doğru ilerlediği, köylerdeki sivillerin de komşu bölgelere kaçtığı ifade edildi. Kaynaklar, söz konusu militanların Irak güçlerinin kontrolü sağladığı Havice ilçesinden kaçan IŞİD teröristleri olduğunu aktardı.


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