El Kaide Karlov suikastini ders olarak okutuyor!

El Kaide'nin öldürülen eski lideri Üsame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in yeni bir videosu yayınlandı. 14 Mayıs 2017 tarihli ve "Batı'daki şehadet taliplilerine Nasihatler" başlıklı videoda el Kaide teröristlerine ve bu örgüte gönül veren herkese bulundukları ülkelerde terör saldırısı yapma çağrısında bulunuyor.





Videoda, El Kaide'nin Avrupa'nın farklı yerlerindeki sivil ve güvenlik güçlerine yönelik yaptığı terör saldırılarının görüntüleri sık sık yer alırken, en dikkat çeken karelerde Ankara'da dünyanın gözü önünde Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren el Nusracı polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş yer alıyor.







