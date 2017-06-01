Samanyolu Haber /Gündem / El Kaide Karlov suikastini ders olarak okutuyor! /01 Haziran 2017 17:56

El Kaide Karlov suikastini ders olarak okutuyor!

11 Eylül katliamlarının emrini veren ve yıllar sonra öldürülen Üsame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin, Ankara'da Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren el Nusracı Mert Altıntaş'ın son görüntüleri üzerinden teröristlerine suikast dersi verdi!

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El Kaide'nin öldürülen eski lideri Üsame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in yeni bir videosu yayınlandı. 14 Mayıs 2017 tarihli  ve "Batı'daki şehadet taliplilerine Nasihatler"  başlıklı videoda el Kaide teröristlerine ve bu örgüte gönül veren herkese bulundukları ülkelerde terör saldırısı yapma çağrısında bulunuyor. 

Videoda, El Kaide'nin  Avrupa'nın farklı yerlerindeki sivil ve güvenlik güçlerine yönelik yaptığı terör saldırılarının görüntüleri sık sık yer alırken, en dikkat çeken karelerde Ankara'da dünyanın gözü önünde Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren el Nusracı polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş yer alıyor. 


Usame bin Ladin, teröristlerine eylemler öncesi kendilerini rahatlatmaları gerektiğini anlatırken arkada Mert Altıntaş'ın Karlov suikastı öncesi yaptığı hazırlık ve heyecanını bastırmaya çalışması uzun uzun gösteriliyor.
El Kaide liderinin oğlu eylemin El Kaide tarafından planlandığını işaret ederken, Mert Altıntaş'ın kameralar önünde yaptığı Arapça propaganda da ekrana getiriliyor.

HAVUZ MEDYASI SUS-PUS

Başta Hürriyet ve Sabah olmak üzere tüm AKP medyası Karlov suikastinin ardından polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın "cemaatçi" olduğu yalanını atmış, yalan ve iftira kampanyası havuzda günlerce sürmüştü. Sabah gazetesi el Kaideci olduğu ilk andan itibaren verdiği mesajla açık olan Altıntaş'ı daha ilk günden cemaatçi diye sunmaktan çekinmedi. Hizmet Hareketiyle ilgisi olmayan okuldan mezun olmasına rağmen söz konusu okulu cemaat kurumu olarak lanse etmeye çalıştılar. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. Mevlüt Mert Altıntaş'ın, AKP'nin hocalarından Nureddin Yıldız'ın sohbetlerine katılan el Nusra ve el Kaide yanlısı olduğu ortaya çıktı. El Kaide ve el Nusra hesapları da eylemi anında sahiplenerek Altıntaş'ı kahraman ilan etmişti. Gelinen noktada Üsame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin Altıntaş'ın kanlı terörist eylemini diğer teröristlere "ders olarak" okutuyor. 
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