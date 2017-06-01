Gasp ettikleri radyoda yayına İslam ahlakı dersiyle başladılar

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) el konulan ve ihalesiz olarak AKP'nin yayın organı Turkuvaz Medya Grubu’na devredilen Radyo Cihan, Vav Radyo adıyla yayına başladı.

İstanbul’da 105.2 frekansından yayın yapan Cihan Radyo’nun adı Vav Radyo olarak değiştirildi ve Sabah ve Takvim gazeteleri ile Atv ve A Haber’i bünyesinde bulunduran Turkuvaz Grubu dahil edildi.

Radyo Cihan’ın içeriğine benzetilerek dini içerikli yayın yapan Vav Radyo’da Kuran’ı Kerim, ilahiler ve dini sohbetler yayınlanıyor. İstanbul merkezli radyo, hükümete yakın gazetelere birinci sayfadan ilanlar vererek ve sosyal medya hesaplarından duyurular yaparak yayın yaptığını duyurdu.

Radyonun web sayfasında Prof. Dr. Ekrem Demirli ile “Düşünce ve Hayat” programının anonsu, cuma hutbesi, ayet ve hadis anonsları yer alıyor. “Hırs ve hased bütün günahların kaynağıdır” hadisinin de yer aldığı program anonslarında sosyal medya hesaplarının yenilendiği duyuruluyor.





Radyo Cihan, Türkiye’nin ilk özel radyo kanallarından biri olarak 1993 yılında İstanbul’ya yayına başlayan Marmara FM’in Feza Gazetecilik A.Ş. bünyesine dahil olmasıyla 6 Nisan 2011 tarihinden itibaren yayınlarına yayına başlamıştı ve 180 merkezde karasal yayınıyla geniş bir kitleye hitap ediyordu.





4 Mart 2016’da kayyım atanarak el konulan Radyo Cihan’ın ilk olarak formatı değiştirildi ve radyodan müzik yayını yapıldı.





Hizmet hareketine yakın olduğu gerekçesiyle kapatılan ve “İdaresi, değerlendirilmesi ve elden çıkarılması için her türlü tedbiri almaya, usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na verilen” radyonun frekansları önce RTÜK tarafından geçici olarak TRT’ye devredildi. Sonrasında ise diğer devredilen yayıncı şirketlerle birlikte Radyo Cihan da Maliye Bakanlığı tarafından kapatıldı.





Kapatılan televiziyon ve radyolarla ilgili hukuki ve yasal süreç devam ederken hükümete yakın yayın kuruluşları radyo ve televizyon kanallarının frekanslarını RTÜK’ten izin almadan iktidara yakın yayın organları tarafından kullanmaya başladı. “Kaçak kullanım”ın RTÜK tarafından tespit edildiği ancak üzerine gidilmediği öğrenildi. Daha sonra Maliye Bakanlığı kapattığı yayıncı şirketleri yeniden ihya etme kararı aldı. Maliye Bakanlığı söz konusu medya şirketlerinin her türlü değerlendirme ve satış işlemi için de TMSF’yi yetkilendirdi. TMSF de bir aylık süre içinde, cemaate yakın 86 radyo ve televizyon frekansı ile yayın şirketlerini hiçbir ihale ilanına çıkmadan satmaya başladı.



