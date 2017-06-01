Samanyolu Haber /Gündem / Eski MİT'çi Eymür: 15 Temmuz rayından çıkmış bir MİT çalışmasıdır /01 Haziran 2017 17:46

Eski MİT'çi Eymür: 15 Temmuz rayından çıkmış bir MİT çalışmasıdır

Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün 15 Temmuz'la ilgili ifşaatları 2 ay sonra Doğu Perinçek'in Aydınlık gazetesi tepki gösterince ortaya çıktı. İşte çok konuşulacak o açıklamalar.

SHABER3.COM

Eski MİT'çi Mehmet Eymür, 15 Temmuz'la ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Youtube'daki kanalından 24 Nisan'da yayınladığı bir videoda Eymür, "15 Temmuz raydan çıkmış bir MİT çalışması" ifadesini kullandı. 

Eymür, Akıncı üssü yakınlarında fotoğraf verdirdikten sona AKP tarafından gizlice serbest bırakılan ve kayıplara karışan Adil Öksüz'ün de angaje bir MİT ajanı olduğunu söyledi.

Eymür'e bu açıklamalar üzerinden tepki gösteren Aydınlık, Mehmet Eymür'e ulaştıklarını ve videonun kendisine ait olduğunu teyit ettiklerini yazdı. 

<< Önceki Haber Eski MİT'çi Eymür: 15 Temmuz rayından çıkmış bir... Sonraki Haber >>

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim

Siyah Transporterlarla ilgili korkunç şüphe

Siyah Transporterlarla ilgili korkunç şüphe

IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!

IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!

AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi

AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi

Şenol Hoca nereden bilsin!

Şenol Hoca nereden bilsin!

Ekrem Dumanlı sessizliğini bozdu

Ekrem Dumanlı sessizliğini bozdu

Ali Yıldız ailesiyle birlikte 4 gündür havalimanında rehin

Ali Yıldız ailesiyle birlikte 4 gündür havalimanında rehin
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:20:37