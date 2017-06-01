Eski MİT'çi Eymür: 15 Temmuz rayından çıkmış bir MİT çalışmasıdır

Eski MİT'çi Mehmet Eymür, 15 Temmuz'la ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Youtube'daki kanalından 24 Nisan'da yayınladığı bir videoda Eymür, "15 Temmuz raydan çıkmış bir MİT çalışması" ifadesini kullandı.





Eymür, Akıncı üssü yakınlarında fotoğraf verdirdikten sona AKP tarafından gizlice serbest bırakılan ve kayıplara karışan Adil Öksüz'ün de angaje bir MİT ajanı olduğunu söyledi.

Eymür'e bu açıklamalar üzerinden tepki gösteren Aydınlık, Mehmet Eymür'e ulaştıklarını ve videonun kendisine ait olduğunu teyit ettiklerini yazdı.

