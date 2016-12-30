Samanyolu Haber /Gündem / Rus basını: Altıntaş-Cemaat bağlantısı dezenformasyona benziyor /30 Aralık 2016 17:18

Rus basını: Altıntaş-Cemaat bağlantısı dezenformasyona benziyor

Rus basını, Büyükelçi Andrey karlov suikastını cemaate yıkma girişimlerinin acele verilmiş bir karar ve dezenformasyona benzediğini yazdı.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov böyle vuruldu

Rus basını: Altıntaş-Cemaat bağlantısı dezenformasyona benziyor

Rus Regnum Ajansı Karlov suikastı sonrası ortaya çıkan bilgi kirliliğine ve asılsız iddialara değindi. Ajans'ta yer alan analizde "Büyükelçi Karlov'un katili Met Altıntaş'ın cemaat bağlantılarına ilişkin ifadeler acele verilmiş bir karar ve dezenformasyona benziyor." ifadeleri kullanıldı. 

Katil polis Altıntaş'ın 2014 yılında İzmir Polis Kolejini bitirdiği ve bu kolejden çoğunlukla Gülen Cematine yakın öğrencilerin mezun olduğu yönündeki iddialara değinilen yazıda, "Aynı bakış açısıyla başarısız darbe girişiminden sonra da polis, asker ve kamudan onbinlerce insan ihraç edildi. Ancak ilginç olan Mert Altıntaş'ın mevcut görevinde kalmaya devam etmesi... Ayrıca saldırganın polis kolejine giderken dershaneye gittiği yönünde iddialar da ortaya çıktı ancak teyit edilemedi." ifadeleri kullanıldı. 

Cinayet sonrası ortaya atılan iddiaların nasıl yalan çıktığı ise şöyle anlatıldı:

Devlet tüm kurumları ve imkanlarıyla iki haftadır bu olayı soruşturuyor ancak onun bu kurslara gidip gitmediğini aydınlatamadı. Bu da katilin hiçbir zaman cemaatin kurslarına katılmadığını ve bunun bir algı yaratma çabası olduğunu gösteriyor. Ayrıca saldırganın annesi ifadesinde oğlunun artık kapalı olan bu kurslara gittiği yönündeki iddiaları yalanladı. 

Başka bir iddia da, katilin Ankara ziyaretinde, kapatılan Zaman Gazetesi'nin çalışanlarından ABdullah Bozkurt2un evinde kaldığı oldu. Bu ifade de birinci ağızdan reddedildi ve hükumete yakın medya tarafından iddiayı destekleyecek bir belge üretilemedi. Şahsın ise Ankara Keçiören'deki avukat ev arkadaşının yanında kaldığı anlaşıldı. Ayrıca katilin Selefi karaktere sahip olduğu iddia edilen dini lider Nureddin Yıldız'ın sohbetlerine ilişkin kayıtlar ortaya çıktı. 

Bir başka iddiaya göre saldırganın Kuşadasındaki cemaate yakın Ata Okulları'ndan burs aldığı öne sürüldü. Bu iddiada çok geçmeden yalanlandı. Cemaatin Kuşadasında hiç okulunun olmadığı ortaya çıktı. Buna benzer çok sayıda temelsiz ve teyitsiz iddialar ortaya çıktı. 

Regnum'da yer alan makalede ayrıca, son günlerde Hürriyet'te çıkan bazı haberlere de atıfta bulunuldu. 

Rus Ajans makalede, katilin Selefi yapıda olduğu iddia edilen Nurettin Yıldız grubuyla olan ilişkisine de yer verdi:

Olay biraz arapsaçına dönmüş olsa da zamanla çözülecek. Örneğin Hürriyet'in elde ettiği bilgilere göre, El Nusra destekçisi Altıntaş'ın, gözaltına alınan ev arkadaşlarının ve yine bazı polislerin Nurettin Yıldız'ın sohbetlerine gittiği anlaşıldı. 

Altıntaş'ı çocukluğundan beri tanışan bir akrabası da onu şöyle anlatıyor: "Son zamanlarda o çok değişti. Biz Kuşadası'na denize gittiğimizde o bizimle fotoğraf bile çekilmedi. Son ziyaretinde ise yüzmedi bile. Hepsinden önemlisi o evde televizyon seyredilmesine bile müsade etmedi. Bu değişiklikler evdekilere ilginç geldi. Biz onun son 2 yada 2,5 yıl içerisinde çalışmaya başladıktan sonra değiştiğini düşünüyoruz."

Son 2,5 yıl içerisinde AKP yönetimi, cemaat bağlantılı olduğu gerekçesiyle 25 bin polisi görevden aldı. Daha önce polis alımlarındaki profesyonellik son yıllarda AKP'nin kriterlerine kurban edilmiş durumda. 
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