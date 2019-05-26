Ekrem İmamoğlu'ndan 'sürpriz' açıklaması

Mazbatası elinden alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gönüllüleri toplantısında konuştu. İmamoğlu, tatile gideceklerin dönüp dönmediğinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasında son bir hafta kala sürprizleri olduğunu da duyurdu.





İmamoğlu' şöyle konuştu:







"Biz bu bir avuç ağzı kötü insana bu milletin ahlakıyla, vicdanıyla ders vereceğiz. İyilik kazanacak. Güler yüzlü olacağız.





Bu kötü boksörler kavga etmek istiyor. Onları ringde tek başına bırakacağız. Ondan sonra kendi başına kalacaklar ve kendileriyle kavga etmeye başlayacaklar. Milletine güvenen Mustafa Kemal duruşu bizim ışığımızdır, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.





İstanbul ile ilgili hayallerimizi anlatın. Herkese bunu anlatın. 18 günde ne yaptığımızı anlatın. Suyu ucuzlattık. Öğrencilerimizin cebine 45 lira koyduk. Artık dini bayramlarda ücretsiz ulaşım var. Siyasete dini asla alet etmeyin. Bu milletin vicdanı bunu kabul etmez.





Bazı sözler 100 yıl geçse de unutulmaz. Örnek mi? Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Bazılarının sözleri de akşamdan sabaha değişir. Onun için kötü söz sahibine aittir. Ramazana uygun disiplinle çalışacağız. Herkesin inancına saygı duyan güzel yürekli insanlar olarak çalışacağız.





Disiplinli çalışırsak başarıyı elde ederiz. Ev ziyareti yapın. Sandıklarda görev almayı teşvik edin. Bu kardeşinizin selamını onlara iletin. Tartışın ama asla kavga etmeyin. Yarın unutacağımız bir şey yapmayacağız.





Alın terimize zarar verenlere, alın terimizi helal etmeyeceğiz. Biz milli birlik ve beraberliğe inanmış insanlarız. En büyük ilacımızın umut olduğuna inanan bireyler olacağız. Kendimi umut olarak görüyorum, siz de kendinizi öyle görün.





Asla yılmayacağız. Çok çalışacağız. Moralimiz bozulduğunda aklımıza şu cümleyi getireceğiz: Asla vazgeçmeyeceğiz!





Davet ettiler, dün Saadet Partisi'nin iftarına gittim. 13-14 yaşında bir kızımız yanıma geldi. Ağlıyor, konuşamıyor. Ağlayarak, bana "Bu ülkeye adalet gelecek mi başkanım" diye sordu. 13-14 yaşındaki kızımız adalet istiyorsa, hep birlikte adalet getireceğiz bu ülkeye. Yine bir başka kardeşimiz, "Gençliğimizi çaldılar Ekrem abi" dedi. Her şey çok güzel olacak.





15 yaşında bir kardeşimiz çöp dönüştürme makinesine kapılıp hayatını kaybediyor. Biz bu şehrin çocuklarının geleceğini kurtaracağız. Hep birlikte başaracağız. Yol haritamızda akıl olacak. Yol haritamızda bilim olacak, adalet olacak, ahlak olcak, sanat olacak... Gençlerimizin mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacağız.





Tatile gidenler dönüyor mu kontrol edelim. Son 1 hafta sürprizlerim olacak"