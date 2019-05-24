Samanyolu Haber /Medya / İmamoğlu'nu yakın çeken kameramanlardan sonra reji ekibi de kovulacak iddiası /24 Mayıs 2019 11:18

İmamoğlu'nu yakın çeken kameramanlardan sonra reji ekibi de kovulacak iddiası

İmamoğlu'nun 'israf' belgelerini zoom'ladıkları için kovulan dört kameramanın isimleri belli oldu

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı CNN Türk'teki 'Tarafsız Bölge' programında yaşananların yankıları sürüyor. 

Programı sunan Ahmet Hakan, AKP yanlısı sorularıyla İmamoğlu'na yüklenmiş, ardından da İmamoğlu'nun israf belgelerini açıklayacağını söylemesinin ardından, 'yukarıdan' gelen bir telefonla yayın kesilmiş ve süresinden önce bitirilmişti. 

Ardından da, İmamoğlu'nun israflarla ilgili gösterdiği belgelere yakın çekim yaptıkları gerekçesiyle dört kameramanın işine son verildiği ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu da bu iddiayı doğrulamıştı. Şimdi o kameraman isimleri de kamuoyuna yansıdı. 

Neohaber'in haberine göre, işlerine son verilen kameramanlar Tanju Esen, Metin Bıyık, Melih Özlem ve Mert Tetik olduğu, basın emekçilerine işten çıkarılma tebligatlarının yapıldığı ortaya çıktı.

Habere göre, Kanal D ve CNN Türk'ün teknik işlerinden sorumlu firma Özkan Prodüksiyon'da çalışan kameramanların neden işten çıkarıldığına yönelik herhangi bir açıklama ise yapılmadı. Demirören Medya ve Özkan Prodüksiyon bünyesinde uzun yıllardır görev yapan kameramanlardan Tanju Esen ve Metin Bıyık’a işten çıkarıldıkları 'Çarkıfelek' programının çekimleri sırasında haber verildi. Çekimler tamamlanır tamamlanmaz ise basın emekçileriyle yollar ayrıldı.

Öte yandan Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programının reji ekibinin de işten çıkarılacaklar arasında olduğu ileri sürüldü.
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