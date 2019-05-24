Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, İstanbul'un meşhur otobüs hattında direksiyona geçti /24 Mayıs 2019 21:49

İmamoğlu, İstanbul'un meşhur otobüs hattında direksiyona geçti

Mazbatası hukuksuz şekilde iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Topkapı-Tuzla arasında hizmet veren ve mesafesinin uzunluğundan dolayı 'Üzerinde güneş batmayan otobüs hattı' olarak geçen 500 T'nin direksiyonuna geçti.

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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ziyaretlerini sürdürüyor. Pendik'te semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra 500T hattının direksiyonuna geçti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bugün meşhur 500T hattının direksiyonuna geçtim :) Topkapı-Tuzla hattının son durağında halk otobüsü şoför esnafı ile buluştuk, sorunlarını konuştuk. Şubat ayında açıklamıştık; İstanbul'da toplu ulaşımda başlattığımız indirimler halk otobüsü esnafını zarara uğratmayacak" yazdı.

'Üzerinde güneş batmayan otobüs hattı'

Topkapı-Tuzla arasında hizmet veren 500T mesafesinin uzunluğundan dolayı 'Üzerinde güneş batmayan otobüs hattı' olarak geçiyor.

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