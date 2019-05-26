Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'na yapılan bağışlar 15 milyon TL'yi geçti /26 Mayıs 2019 13:35

İmamoğlu'na yapılan bağışlar 15 milyon TL'yi geçti

Ekrem İmamoğlu için başlatılan kampanyaya yapılan bağışın 15 milyon TL'yi aştığı açıklandı.

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CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, CHP Genel Merkezi tarafından, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için başlatılan kampanyaya yapılan bağışın 15 milyon TL’yi aştığını söyledi.

Yaklaşık 550 bin yurttaşın İmamoğlu'nun kampanyasına bağış yaptığını kaydeden Bektaş, kampanyaya Türkiye’nin farklı illerinden ve yurtdışından destek mesajları geldiğini belirtti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bektaş, "Köylerden insanlar traktörlere binip saatlerce sıra beklemişler. Bu inanmışlığın eseridir. Haksızlığı, vatandaşlar iliklerine kadar hissediyor ve ‘İptali doğru bulmuyoruz’ diyorlar. Farklı illerde de durum aynı. Kampanyayı seçim gününe kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

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