Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakacaksanız ilk uçakla geleyim

İlk bölümde ‘Kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Kaçak mı, firari mi, muhacir mi?’ sorusunu cevaplayan Dumanlı, hukukun olmadığı bir dönemde kendisini çileye, zulme maruz kalmış onbinlerce mazlum insandan birisi olarak hissettiğini söylemişti. Dumanlı bu videoda da evrensel hukukta önce suçun ortaya konulması gerektiği ondan sonra suçlu aranabileceğini belirterek ‘Burs vermek, zakat vermek, irşad tebliğ yapmak suç mudur?’ diye sordu.







DUMANLI: ARKADAŞLARIMA ZULMÜ BIRAKIN





Ekrem Dumanlı, videonun ikinci bölümünde mahkemeye çıkarıldığında hakime söylediği ‘Suçumu anlatın iki saat önce doğan yavrumu 10 yıl görmemeye razıyım.’ dediğini ve suçu olmadığı için bırakıldığını belirtti. Hiçbir suçu olmadan Hidayet Karaca’nın 3 yıldır cezaevinde çürütülmesine tepki gösteren Dumanlı, ”Bana ve benim gibi insanlara terörist diyenler teröristin ta kendisidir.” dedi.





Kendisinin ve mesai arkadaşlarının ekip arabalarıyla günlerce taciz edildiğini açıklayan Dumanlı, hala Erdoğan’ın ve AK Parti’nin en kilit noktasındaki isimlerinden birinin kendisine ‘Sakın teslim olma.. Bizimkilerin planı farklı.’ demesinden sonra gözü yaşlı olarak çok sevdiği ülkesinden çıktığını ifade etti.





Ekrem Dumanlı, ”Hodri meydan, ben geldiğimde arkadaşlarımı Ali Bulaçları, Ahmet Turan Alkanları, Atilla Taşları, Şahin Alpayları, Mümtaz’er Türköneleri, Mustafa Ünalları bırakacaksanız, ilk uçakla İstanbul’a ineyim. Bu masum insanlara zulmetmeyin.” çağrısında bulundu. Dumanlı, son olarak tanığı insanlara seslendi: ”Bile bile yalan yazmadık, iftira atmadık. Tanıyanlarımızı utandıracak hiç bir şey yapmadık. Allah güzel günlerde herkesi sevdiklerine kavuştursun.”