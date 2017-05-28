Samanyolu Haber /Gündem / 'Sen hiç gözyaşları içinde ülkeni terk ettin mi?' /28 Mayıs 2017 10:00

'Sen hiç gözyaşları içinde ülkeni terk ettin mi?'

Kapatılan Zaman gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı sessizliğini bozdu.

Ekrem Dumanlı sessizliğini bozdu

Firari kaçak ya da muhacir...
 
Ekrem Dumanlı Youtube hesabından yaptığı yayında kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi. "Kendinizi firari kaçak veya muhacir olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna 'Haksızlığa uğrayan on binlerce insandan biriyim' diye cevap verdi. Dumanlı ülkesini terk etmesiyle ilgili de 'Nazımlar Akifler de ülkesini terk etti' dedi. Cezaevinde tutuklu olan gazeteci arkadaşlarından söz ederken duygulanan Dumanlı 'Şu ana kadar rüyamda görmediğim arkadaşım yok' ifadesini kullandı. Zaman gazetesi eski genel yayın yönetmeni yayınlarına devam edeceği mesajı verdi.
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Ekrem Dumanlı sessizliğini bozdu

Ekrem Dumanlı sessizliğini bozdu

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