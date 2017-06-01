PİSA sonuçlarına göre Türkiye küme düşmesine Milli Eğitim Bakanı'ndan ilginç tepki

Dünyada eğitimin kalitesini ölçen , Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA sonuçlarına göre Türkiye son üç yılda inanılmaz bir düşüş içerisinde ...

72 ülkeden 540 bin öğrencinin katıldığı PISA 2015 sonuçlarına göre Türkiye matematikte 420 puanla 49’uncu sırada yer aldı. Fen bilimlerinde ise 425 puanla 52’nci olan Türkiye okumada 428 puanla ancak 50’nci oldu. Türkiye böylelikle 3 yıl önceki PISA 2012’ye göre 10 sıraya varan kayıplar yaşarken, OECD ortalamasının oldukça altında kaldı.











Bu durum sorulduğunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan ilginç bir tepki geldi.





Yılmaz dün akşam Meclis’te milletvekillerinin sözlü soru önergelerini cevaplarken







VİETNAM ABD’NİN ÖNÜNDE





“Eğer PISA’ya gelirsek, bakın, eğitimin amacı millî geliri artırmaktır, doğru mudur? Özü, bir şey üreteceksin eğitimle, budur. Türkiye’nin millî geliri ne kadardır? 860 milyar dolardır. Bu millî gelirle dünyada kaçıncı sıradadır? 16’ncı sıradadır. O hâlde bunu artırmak lazım. Hedefimiz, ilk 10 arasına girmek. Eksiğimiz var. Niçin 2 trilyon dolar olmadı? Eğitimden dolayı. Niçin 860 milyar dolar oldu? Eğitimden dolayı. PISA’da, eğer bire bir ölçü olarak alırsanız, Vietnam Amerika’nın önünde. Doğru mudur? Bakın oraya o zaman, onu da alın. PISA’da Amerika’nın önünde Vietnam. İyi ama herkes biliyor ki herhâlde dünyadaki en iyi eğitim Amerika’da var.





ELBİSTAN’IN JAPONYA ZAFERİ





PISA doğru bir ölçü değildir, onu diyorum. Niçin böyle oldu? Bizde meslek lisesine yüzde 36 katılım oldu. Biz meslek liselileri mesleğe yönelik olarak yetiştiriyoruz, akademiye ilişkin bir değerlendirme değil. Bizim Elbistan Fen Lisesinin öğrencilerini sınava tabi tutmuşlar PISA’da, aldığı sonuç, Japonya öğrencilerinden daha başarılı. Bakın, Ankara Fen Lisesini söylemiyorum, İstanbul’daki fen lisesini söylemiyorum.”



















