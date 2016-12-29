Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomiye güven çakıldı /29 Aralık 2016 12:02

Ekonomiye güven çakıldı

Ekonomik güven endeksi resmen çakıldı. Ekonomik güven endeksi Aralık ayında yüzde 18.5 azalışla 70.52'ye geriledi.

SHABER3.COM

Ekonomiye güven çakıldı

Ekonomik güven endeksi Aralık ayında yüzde 18.5 azalışla 70.52'ye geriledi.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Endeks, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven göstergelerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. Alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması ortalama üzeri güveni; 100'den küçük olması ise ortalama altı güveni göstermekte.

TÜİK endeksin, ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.
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