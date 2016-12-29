Flaş! Asgari ücret açıklandı

2017 yılı için verilecek asgari ücret belli oldu





Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komusyonu son toplantısı yapılıyor.







Toplantıda konuşan Bakan Müezzinoğlu şunları söyledi:





Asgari ücretin tek defada yılbaşından itibaren yılın geneline iki kademeli olmamasına karar verdik. İşveren tarafı iki kademeli talep ediyordu. Ama işçi kesiminden gelen talep bir defa yılın tamamına olsun talebini değerlendirdik. En azından bu taleplerini yerine getirmiş olmanın huzurunu kendi adıma ifade etmek isterim.





Brüt asgari ücret 1777 lira 50 kuruş. Neti 1404 lira.