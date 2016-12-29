Cemaat'e 'terörist' diyerek vicdan rahatlatanlar...

Türkiye’de yaşayıp da yolu bir şekilde ‘Cemaat’ten birileriyle kesişmemiş kimse var mıdır? Yoktur.





Türkiye’de yaşayıp da oğlu, kızı veya yeğeni ‘Cemaat’e ait okul veya dershaneye gitmemiş olan var mıdır? Yoktur.





Türkiye’de yaşayıp da iş yerinde, üniversitede, okulda ‘Cemaat’ten insanlarla beraber çalışmamış kimse var mıdır? Yoktur.





Sonuç olarak milyonlarca insan, milyonlarca ‘Cemaat sempatizanıyla’ bir arada olmuştur. Yüz binlerce ‘Cemaat mensubunu’ şahsen, bizzat tanıma imkânı bulmuştur.





Cemaat mensuplarıyla bir araya gelen, onlara temas eden, beraber çalışan, çoluk çocuğunu okullara ve dershanelere veren 80 milyon insanın kendilerine sorması gereken can alıcı sorular şunlar:





KARŞILAŞTINIZ MI?





Karşılaştığınız Cemaat mensubu veya sempatizanı insanların içinde hiç “hırsız”a denk geldiniz mi?





Karşılaştığınız Cemaat mensubu veya sempatizanı insanların içinde “ırz ve namus düşmanı”na tesadüf ettiniz mi?





Karşılaştığınız Cemaat mensubu veya sempatizanı insanların içinde “sahtekâr, hortumcu” biriyle karşılaştınız mı?





Karşılaştığınız Cemaat mensubu veya sempatizanı insanların içinde “rüşvet alan” “rüşvetle iş halleden” gördünüz mü?





Karşılaştığınız Cemaat mensubu veya sempatizanı insanların içinde cinayet işlemiş bir “katil”e denk geldiniz mi?





Velhasıl karşılaştığınız Cemaat mensubu veya sempatizanı insanların içinde “terörist” diye nitelendireceğiniz bir kimseye denk geldiniz mi?





İTİRAF EDİN DENK GELMEDİNİZ





Evet, itiraf edin gelmediniz.





Peki, şunlara denk geldiniz mi?





Siyasette ayakta kalmak için Türkü Kürde düşman eden, Alevi Sünni birbirine düşürenlere;





Ekonomiyi batırıp, memlekete mafya düzeni kuran, demokrasiyi fiilen bitirip, ülkeyi Kuzey Kore’ye çevirenlere;





(Tek bir AKP yönetici yakını askere gitmezken) Şehitliği tepe tepe istismar edip fakir vatan evladını göz göre göre Suriye bataklığına gömenlere, yakılmalarını görmezden gelenlere denk gelmediniz mi?





Şahsi hayatında rüşvet aldığı kendi sesiyle ispatlanmış, ihalelerden onar milyon Euro komisyon aldığı kendi ve oğlunun sesiyle ortaya çıkmış, gırtlağına kadar hırsızlığa batmış birilerine denk gelmediniz mi?





Geldiniz ve o birileri sizin bizzat tanıdığınız, oğlunuzu kızınızı güvenip teslim ettiğiniz ve tek bir ihanetlerine şahit olmadığınız, iyilikten başka bir şey görmediğiniz masum insanlara “terörist” diyor ve siz bu iftiraya bir çırpıda inanıyorsunuz!





BU KADAR ‘SAF’ OLMAYI KENDİNİZE YAKIŞTIRABİLİYOR MUSUNUZ?





Evet, bu kadar ‘saf’ olmayı kendinize yakıştırabiliyor musunuz?





Yani devletten aldığı ihalelerde milleti açıkça kazıklayan “milletin anasına” küfreden Mehmet Cengiz “dürüst” ama yüzlerce müfettişin tek bir mali açık, mali suç bulamadığı Akın ipek “terörist” öyle mi?





Devlettin bankasından aldığı krediyle otoyol-köprü yapan sonra onu 20 katına devlete satan ve birikmiş yüz milyonlarca vergi borcu sıfırlanan yandaş müteahhit “vatansever” ama devletten tek bir ihale almayan, alnının teri ve Anadolu’nun helal sermayesiyle ticari bir destan yazan Memduh Boydak ve kardeşleri “vatan haini” öyle mi?





Yurtlarda ve okullarda kendilerine emanet edilen körpe çocukları istismar eden AKP’ye yakın yurt ve okul yöneticileri “namuslu” ama bini aşkın okulda 20 yıldır tek bir emanete hıyanet etmeyen Cemaat’in öğretmen ve yöneticileri “terörist” öyle mi?





Yönettiği gazeteye akıtılan kamu kurumlarının reklamlarını hortumlayarak 17 daire, 2 villa sahibi gazete yönetmeni, 20-30 bin TL maaş alan yazar “dürüst ve milli” ama 20 yıl gıdım gıdım biriktirdiği parayla en fazla bir TOKİ dairesi alabilen gazeteci veya kirada oturan gazete yöneticisi “terörist” öyle mi?





“Memurun ve o…’nun rüşvetini önceden vereceksin.” diyerek kabineyi rüşvete boğmuş bir İranlı “hayırsever”, onu kurtarmak için Amerika’ya yalvarmaya giden Adalet bakanı “vatanperver” ama 160 ülkeye Türkçe’yi götüren oralarda Türk bayrağını dalgalandıran on binlerce fedakâr vatan evladı ve yüz binlerce fakirin yardımına koşan Kimse Yok Mu mensupları “terörist” öyle mi?





MİLLETİN MİLYARLARINI LÜKS VE ŞATAFATTA BATIRANLAR





Milletin milyarlarını lüks ve şatafatta batıranlara, karı ve kızları her gün farklı 5’er bin TL’lik özel tasarım elbise giyenlere, peşlerinde ikişer kuaför koşan, 5’er Mercedes’le gezenlere “ehli takva” diyelim; Kur’an ayetleriyle dalga geçenler, Cuma kılmayanlar, alnı secde görmeyenler sırf Saray’a secde ettikleri için “dindar” olsun ama sadaka zekât topladıkları, kermeslere mantı yaptıkları için atıldıkları zindanda 24 saat Kur’an-ı Kerim, evrad-ı ezkar okuyanlara, namaz kılan ve dua edenlere “terörist” diyelim öyle mi?





Yüze yakın kitabında “iyi ve güzel”den başka tek bir telkini olmayan, binlerce vaazında bir tane bile yanlış sözü bulunamamış, tek bir hilafı vaki beyanı tespit edilmemiş Fethullah Gülen’e utanmadan, iftira atıp “terörist” diyelim ama her gün bir başka yalanla milyonları peşine takmış, gırtlağına kadar yolsuzluk ve rüşvete boğulmuş şarlatanlara “milli irade” diyelim öyle mi?





İnsanın hayvandan farkı aklı ile doğruyu bulması, doğruyu yanlıştan ayırt etmesi.





YARIN BİR GÜN SİZE DESELER





Yarın bir gün size deseler ki “O insanlardan yüzlercesini bizzat tanıdınız. Hangi birinde bir terör emaresi gördünüz de milyonlarca masum insana birileri öyle dediği için ‘terörist’ dediniz?” Bir cevabınız var mı?





İddianameyle sabit. Sadece 1233 askerin karıştığı, kimin yaptığı netameli bir “darbe girişimi” bahanesiyle bugün 40 bin masum insan hukuki hiçbir gerekçe olmadan zindanda esir. 100 bini aşkın insan meslekten atıldı ve sokağa bırakıldı. 10 binlerce insan taciz ve işkence gördü, görüyor.





Siz bu zulme hem sessizsiniz hem de vicdanınızı rahatlatmak için yakından tanıdığınız çakı bile taşımayan bu insanlara “terörist” diyorsunuz.





Bari şu ayetten biraz endişe duyun:





“Ey iman edenler! Bir fasık (Allah’ın emir ve yasaklarını açıktan ve bir endişe, iç burkulması duymadan çiğneyebilen bir kişi) size bir haber getirdiğinde, doğru olup olmadığını tesbit etmek için onu iyice araştırın. Aksi halde, hiçbir gerçeğe dayanmadan bir topluluğa zararınız dokunur da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” 49/12