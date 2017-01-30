Dünya'nın en zengin işadamlarından biriydi şimdi cezaevinde





Batista, New York'ta uçağa binmeden önce TV Globo'ya yaptığı açıklamada, "Adalete cevap vermeye dönüyorum." dedi. İşleri temizlemek için geri döndüğünü söyleyen Batista, yolsuzluk ve para aklama iddialarına ilişkin ise herhangi bir yorum yapmadı.





CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ





Havaalanında gözaltına alınan Batista, sağlık muayenesinin ardından Rio de Janeiro'daki 2 bin 219 mahkumun tutulduğu 968 kişi kapasiteli Ary Franco Cezaevi'ne götürüldü. Ary Franco Cezaevi'nde iki saate yakın tutulan Batista Gericino Cezaevi Kompleksi'nde 547 kişi kapasiteli olan ancak 657 mahkumun kaldığı Bandeira Stampa Cezaevi'ne nakledildi.



